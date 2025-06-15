Μια δολοφονία με πολιτικά κίνητρα;

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η πολιτεία της Μινεσότα μετά το διπλό πολιτικό έγκλημα που σημειώθηκε το Σάββατο, στον απόηχο της έντονης κοινωνικοπολιτικής πόλωσης που επικρατεί στις ΗΠΑ. Με επίκεντρο την αύξηση των διαδηλώσεων κατά του Ντόναλντ Τραμπ, η δολοφονία της Μελίσα Χόρτμαν, πρώην προέδρου της τοπικής Βουλής της Μινεσότα και στελέχους των Δημοκρατικών, καθώς και του συζύγου της, έχει χαρακτηριστεί από τις αρχές ως επίθεση με σαφή πολιτικά κίνητρα και έρχεται να ενισχύσει τις ανησυχίες για τις παρενέργειες του διχασμού στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ.

Κλιμάκωση της Πολιτικής Βίας

Στην ίδια πόλη, επίθεση δέχθηκε και ο Δημοκρατικός πολιτικός Τζον Χόφμαν με τη σύζυγό του, με την κατάσταση της υγείας τους να παραμένει «εξαιρετικά κρίσιμη» σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες. Και οι δύο επιθέσεις σημειώθηκαν στα σπίτια των θυμάτων, με τον δράστη, μεταμφιεσμένο πιθανότατα σε αστυνομικό, να διαφεύγει της σύλληψης μέχρι αυτήν την ώρα.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Τιμ Γουόλτς, έκανε λόγο για «πράξεις πολιτικής βίας» και κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Παράλληλα ακύρωσε τη συμμετοχή τους σε κινητοποιήσεις κατά της πολιτικής Τραμπ, εκ των οποίων αρκετές είχαν προγραμματιστεί σε περισσότερες από 2.000 πόλεις των ΗΠΑ για το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο.

Αντιδράσεις και Ανάληψη Ερευνών

Την αποτρόπαιη ενέργεια καταδίκασε και ο Πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι «μια τέτοια τρομακτική πράξη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή στις Ηνωμένες Πολιτείες». Με ανάρτησή του, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον λαό της Μινεσότα και γνωστοποίησε πως το FBI και η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι έχουν επιφορτιστεί με τις ερευνητικές διαδικασίες για τον εντοπισμό του δράστη και την πλήρη διαλεύκανση των κινήτρων.

Η διπλή αυτή επίθεση έρχεται να επιβαρύνει το ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ, με τις διαδηλώσεις να παραμένουν έντονες απέναντι στην πολιτική μαζικών απελάσεων της κυβέρνησης αναφορικά με το μεταναστευτικό ζήτημα. Σε ολόκληρη τη χώρα, διοργανώθηκαν συγκεντρώσεις υπό το σύνθημα «Νo Kings», με τη μαζική συμμετοχή πολιτών να υπογραμμίζει τη διάχυτη ανησυχία και δυσαρέσκεια.

Ιδιαίτερο συμβολισμό απέδωσαν οι διαδηλωτές στη στρατιωτική παρέλαση που προγραμμάτισε ο Τραμπ για τα 250 χρόνια του αμερικανικού στρατού, γεγονός που συνέπιπτε και με τα 79α του γενέθλια, θεωρώντας τη ως μια ακόμα ένδειξη «βασιλικής» συμπεριφοράς από την πλευρά του Προέδρου.

Πηγή: Deutsche Welle

