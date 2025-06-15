Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε χθες Σάββατο το βράδυ τον θάνατο 41 ανθρώπων κατά τη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 23 που έχασαν τη ζωή τους περιμένοντας διανομές δεμάτων με τρόφιμα.

Όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο για να του ζητήσει σχόλιο, ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε αμέσως.

«Έχουμε 41 νεκρούς έπειτα από αδιάκοπους ισραηλινούς βομβαρδισμούς» στη Λωρίδα της Γάζας, είπε στο AFP ο Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ, αξιωματούχος της υπηρεσίας αυτής άμεσης βοήθειας.

Με δεδομένους τους περιορισμούς στα ΜΜΕ στη Λωρίδα της Γάζας και την αδυναμία πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τους απολογισμούς που ανακοινώνονται από την πολιτική προστασία.

Το νοσοκομείο αλ Άουντα, στον καταυλισμό προσφύγων Νουσέιρατ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανέφερε πως διακομίστηκαν σε αυτό οκτώ νεκροί και περίπου 125 τραυματίες μετά τις ρίψεις «βομβών» από drones εναντίον ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί στα περίχωρα του αποκαλούμενου από τον ισραηλινό στρατό διαδρόμου του Νετσαρίμ, ζώνης με σκοπό να αποκοπεί ο βορράς από την υπόλοιπη περιοχή, κατά την πολιτική προστασία.

Στην πόλη της Γάζας, το νοσοκομείο Αλ Σίφα ανέφερε ως διακομίστηκαν εκεί άλλοι 11 νεκροί έπειτα από ισραηλινές επιθέσεις εναντίον ανθρώπων που περίμεναν διανομή τροφίμων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά σε κέντρα διανομής στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Έχει καταγραφεί σειρά πολύνεκρων επεισοδίων αφότου άρχισε να επιχειρεί το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) την 27η Μαΐου, ανοίγοντας κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακο. Η οργάνωση, με αδιαφανή χρηματοδότηση, υποστηρίζεται από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Ο ΟΗΕ αρνείται να συνεργαστεί με την οργάνωση αυτή, εκφράζοντας ανησυχίες για τις μεθόδους του και την ουδετερότητά του.

Σύμφωνα με τον κ. Μουγάιρ, άλλοι 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο βόρειο και στο νότιο τμήμα του μικρού παραθαλάσσιου παλαιστινιακού θυλάκου, κατά τη διάρκεια επιθέσεων του ισραηλινού στρατού.

Ο παλαιστινιακός θύλακος έχει υποστεί πελώρια καταστροφή από τους καθημερινούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς και παραμένει βυθισμένος σε ολοένα πιο σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, έπειτα από 20 και πλέον μήνες πολέμου ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς, με έναυσμα την έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται στο πεδίο. Το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις (νότια), από τις τελευταίες δομές υγείας που συνεχίζουν να λειτουργούν εν μέρει στον θύλακο, συνεχίζει να γίνεται στόχος ισραηλινών πυρών, είπαν μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.