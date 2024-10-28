Προσπάθειες Ερντογάν να λύσει το Κουρδικό

Στην κορυφή της ατζέντας, η φονική επίθεση στις εγκαταστάσεις της Τουρκικής Βιομηχανίας Αεροδιαστημικής στην Άγκυρα από Κούρδους τρομοκράτες.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Θέματα επίσης στο υπουργικό συμβούλιο είναι και οι διασυνοριακές επιχειρήσεις της ΜΙΤ και του τουρκικού στρατού κατά του PKK στο βόρειο Ιράκ και στην Ανατολική Συρία. Η αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή θα περιλαμβάνεται επίσης στην ατζέντα. Ωστόσο το θέμα που κυριαρχεί από την περασμένη εβδομάδα είναι η απροσδόκητη πολιτική στροφή της τουρκικής ηγεσίας με νέο στόχο να λύσει ειρηνικά το Κουρδικό , ένα θέμα διχασμού και αιματηρού πολέμου που κρατάει πάνω από έναν αιώνα και με την νεότερη φάση του να ξεκινά από το 1978 με την ίδρυση του του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάναπό τον Αμπτουλάχ Οτσαλάν και την κήρυξη ένοπλου αγώνα που κρατάει μέχρι σήμερα.

Είναι η τρίτη φορά που το τουρκικό κράτος υπό την ηγεσία του Ερντογάν αποπειράται να λύσει το Κουρδικό.Οι δυο προηγούμενες απέτυχαν, η τρίτη έφερε τον ως τώρα άσπονδο εχθρό των Κούρδων, ακροδεξιό εθνικιστή Ντεβλέτ Μπαχτσελί κυβερνητικό εταίρο τουΕρντογάν, στην πρώτη γραμμή να ζητά από τον έγκλειστο στη φυλακή του Ιμραλί, Αμπτουλάχ Οτσαλάν να δώσει εντολή στους μαχητές του να καταθέσουν τα όπλα και ο ίδιος να κηρύξει τη διάλυση της οργάνωσης. Οι πρώτες αντιδράσεις από τα στρατόπεδα του ΡΚΚ στο Βόρειο Ιράκ και στην Ανατολική Συρία ήταν θετικές καθώς ο Οτσαλάν εξακολουθεί να αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο αρχηγό της Οργάνωσης.Η πρόταση Μπαχτσελί περιλαμβάνει και μια ευνοϊκή νομική μεταχείριση για τον Οτσαλάν, ωστόσο ο ΑΠΟ φέρεται να θέτει δυο όρους για να δεχτεί την πρόταση: να υπάρχει εγγυήτρια χώρα και νομική εγγύηση για τον ίδιο. Το φιλοκουρδικό κόμμα DEM συνεδρίασε και εξέδωσε μακροσκελή ανακοίνωση όπου μεταξύ άλλων τονίζει ότι από τα πρώτα και πιο σημαντικά βήματα για να γίνει ειρήνη είναι η άρση της απομόνωσης του Οτσαλάν που αποτελεί ειδική πρακτική του δίκαιου του πολέμου.Η απάντηση του DEM φαίνεται να απογοήτευσε τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ που επισημαίνουν ότι στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται πουθενά ότι «θα καταθέσουν τα όπλα». Άλλοι αναλυτές θεωρούν ότι η κίνηση αυτή του Ερντογάν με τη βοήθεια του Μπαχτσελί θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη αλλά θέλουν να δουν τι θα ακολουθήσει. Αρκετοί δε θεωρούν ότι μια ειρηνευτική πρωτοβουλία για την επίλυση του Κουρδικού θα μπορούσε να εξασφαλίσει το πολιτικό μέλλον του Ερντογάν στην προεδρία με τις ψήφους του DEM που στις βουλευτικές εκλογές του 2023 συγκέντρωσε το 8.82 % των ψήφων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.