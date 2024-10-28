Αυστρία: Ένοπλος σκότωσε δήμαρχο κοινότητας έπειτα από διένεξη για το κυνήγι

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία της Αυστρίας για τον εντοπισμό ενός άνδρα που φέρεται ότι σκότωσε έναν δήμαρχο και άλλο ένα άτομο, ανακοίνωσαν οι αρχές. Τα κίνητρα του δράστη ενδέχεται να συνδέονταν με μια αντιπαράθεση για την έκδοση άδειας κυνηγιού.

«Αναζητούμε έναν άνδρα 56 ετών, οπλισμένο και εξαιρετικά επικίνδυνο» ανέφερε μια εκπρόσωπος της αστυνομίας, η Ούλρικε Χαντμπλάουερ, όταν ρωτήθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι ORF.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με πηγές της περιφέρειας της Άνω Αυστρίας, ο δήμαρχος της κοινότητας Κίρμπεργκ ομπ ντερ Ντόναου, που αριθμεί περίπου 1000 κατοίκους, σκοτώθηκε «προφανώς λόγω μιας διένεξης που συνδέεται με την έκδοση μιας κυνηγετικής άδειας». Βρέθηκε νεκρός σε ένα λιβάδι, μερικά χιλιόμετρα από το χωριό, είπε η Χαντλμπάουερ, διευκρινίζοντας ότι το δεύτερο θύμα ήταν ένας πρώην υπεύθυνος για τις άδειες κυνηγιού στην περιοχή.

Η κοινότητα βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία και την Τσεχία.

Ο τοπικός κυβερνήτης Τόμας Ζέλτσερ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και κατήγγειλε αυτές τις «αδιανότητες ενέργειες που σοκάρουν τη χώρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

