Ο εισαγγελέας της Φιλαδέλφειας μήνυσε την επιτροπή πολιτικής δράσης America PAC του Ίλον Μασκ για τη διάθεση ενός εκατομμυρίου δολαρίων ημερησίως στις αμφίρροπες πολιτείες που θα καθορίσουν τον νικητή των εκλογών.



Η επιτροπή δημιουργήθηκε από τον Ίλον Μασκ και υποστηρίζει την προεδρική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, συγκεντρώνοντας κεφάλαια υπέρ του.

Η αγωγή από τον εισαγγελέα της Φιλαδέλφειας Larry Krasner ισχυρίζεται ότι ο Μασκ και η America PAC "τρέχουν μια παράνομη λοταρία στη Φιλαδέλφεια καθώς και σε ολόκληρη την Πενσυλβάνια."

Η αγωγή υποστηρίζει ότι το δώρο του 1 εκατομμυρίου δολαρίων του Μασκ ισοδυναμεί με μία «παράνομη επιχείρηση λαχειοφόρων αγορών» στην πολιτεία, η οποία απαγορεύεται επειδή οι λαχειοφόροι αγορές στην πολιτεία πρέπει να ρυθμίζονται από την κοινοπολιτεία.

Ως εκ τούτου, ο Κράσνερ ζητά έκτακτη διαταγή με την οποία ο Μασκ θα «πρέπει να σταματήσει, αμέσως» το «σχέδιο επηρεασμού των ψηφοφόρων».

Σχεδόν τα μισά έχουν δοθεί σε κατοίκους της Πενσυλβάνια, μιας αμφίρροπης πολιτείας που θα μπορούσε να κρατά τα κλειδιά του Λευκού Οίκου.



Πηγή: skai.gr

