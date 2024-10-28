Οι αρχές του Ιράν εκτέλεσαν σήμερα τον Γερμανοϊρανό αντιφρονούντα Τζαμσίντ Σαρμάντ, οποίος είχε συλληφθεί το 2020, ανακοίνωσε το πρακτορείο ειδήσεων της δικαστικής εξουσίας.

«Αφού ακολουθήθηκε η δικαστική διαδικασία και η τελική επικύρωση της απόφασης από το Ανώτατο Δικαστήριο, η θανατική ποινή του Τζαμσίντ Σαρμάντ (…) εκτελέστηκε το πρωί» μετέδωσε το Mizan Online.

Ο Σαρμάντ καταδικάστηκε σε θάνατο το 2023 από το Ανώτατο Δικαστήριο με την κατηγορία ότι εμπλεκόταν σε μια τρομοκρατική επίθεση εναντίον ενός τεμένους, το 2008, από την οποία σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι.

Όταν είχε ανακοινωθεί η σύλληψή του, το 2020, το υπουργείο Πληροφοριών τον περιέγραφε ως «ηγέτη της τρομοκρατικής ομάδας Τοντάρ, που οργάνωνε ένοπλες και τρομοκρατικές ενέργειες στο Ιράν από την Αμερική. Ο Σαρμάντ δήλωνε μόνιμη κατοικία στις ΗΠΑ.

Το ελάχιστα γνωστό «Νομοθετικό Σώμα του Βασιλείου του Ιράν» ή «Τοντάρ», εδρεύει στο Λος Άντζελες και λέει ότι στόχος του είναι να αποκαταστήσει τη μοναρχία που ανατράπηκε με την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Έχει δικούς του ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς στο εξωτερικό.

