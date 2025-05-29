Προσωρινό «πάγωμα» της απόφασης κατά των δασμών Τραμπ από ομοσπονδιακό εφετείο των ΗΠΑ

Ομοσπονδιακό εφετείο των ΗΠΑ πάγωσε προσωρινά την απόφαση που ακύρωνε τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας χρόνο για να εξεταστεί αν θα υπάρξει μονιμότερη αναστολή της απόφασης.

Η σχετική εντολή εκδόθηκε την Πέμπτη από το Ομοσπονδιακό Εφετείο της Περιφέρειας, το οποίο θα εξετάσει την υπόθεση σε βάθος.

Με μια σύντομη απόφαση την Πέμπτη, το Ομοσπονδιακό Εφετείο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι παγώνει προσωρινά την απόφαση του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου που εκδόθηκε την Τετάρτη, έως ότου εξεταστούν περαιτέρω νομικά επιχειρήματα.

Η εντολή αυτή, γνωστή ως διοικητική αναστολή, δεν αποτελεί απόφαση επί της ουσίας της υπόθεσης, αλλά χρησιμοποιείται συχνά σε επείγουσες εφέσεις.

Το εφετείο ζήτησε από την ομάδα εταιρειών που προσέβαλαν τους δασμούς να καταθέσουν γραπτό υπόμνημα έως τις 5 Ιουνίου, στο οποίο να παραθέτουν τα επιχειρήματά τους, ενώ έδωσε προθεσμία έως τις 9 Ιουνίου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για να απαντήσει.

Η αναστολή εκδόθηκε ενώ η κυβέρνηση Τραμπ αναζητούσε εναγωνίως τρόπο να «παγώσει» την απόφαση, προειδοποιώντας ότι αν χρειαστεί θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο πριν το τέλος της εβδομάδας.

Νωρίτερα την Πέμπτη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε υποβάλει επίσημο αίτημα προς το Ομοσπονδιακό Εφετείο, ζητώντας την αναστολή της απόφασης του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου, καθώς προχωρά με την έφεση.

«Αυτό το Δικαστήριο πρέπει να αναστείλει αμέσως την απόφαση, η οποία βρίθει νομικών σφαλμάτων και ανατρέπει τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να εξαλείψει το τεράστιο εμπορικό μας έλλειμμα και να επαναπροσδιορίσει την παγκόσμια οικονομία σε ισότιμη βάση», ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Εάν δεν υπάρξει τουλάχιστον προσωρινή ανακούφιση από αυτό το Δικαστήριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να ζητήσουν επείγουσα παρέμβαση από το Ανώτατο Δικαστήριο αύριο, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπανόρθωτες ζημιές στην εθνική ασφάλεια και την οικονομία», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε σε ενημέρωση την Πέμπτη ότι «υπάρχει μια ανησυχητική και επικίνδυνη τάση μη εκλεγμένων δικαστών να παρεμβαίνουν στις προεδρικές αποφάσεις. Η Αμερική δεν μπορεί να λειτουργήσει αν ο πρόεδρος Τραμπ –ή οποιοσδήποτε άλλος πρόεδρος– βλέπει ευαίσθητες διπλωματικές και εμπορικές διαπραγματεύσεις να υπονομεύονται από ακτιβιστές δικαστές.»

Η Λέβιτ τόνισε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα, προσθέτοντας πως «τελικά, το Ανώτατο Δικαστήριο πρέπει να βάλει ένα τέλος σε αυτήν την κατάσταση για το καλό του Συντάγματος και της χώρας μας.»

Ο Τραμπ στήριξε μεγάλο μέρος της πολιτικής του στους δασμούς που επέβαλε επικαλούμενος τον Νόμο περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA) του 1977. Επέβαλε δασμούς σε Καναδά, Μεξικό και Κίνα λόγω λαθρεμπορίου φαιντανύλης, έως αντίμετρα σε σχεδόν όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Ωστόσο, τριμελής σύνθεση του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου στη Νέα Υόρκη έκρινε την Τετάρτη ότι ο Τραμπ δεν είχε την εξουσία να επιβάλει τέτοιους δασμούς βάσει του IEEPA.

«Το Δικαστήριο δεν αξιολογεί την ορθότητα ή την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των δασμών από τον πρόεδρο. Η εφαρμογή τους δεν επιτρέπεται όχι επειδή είναι ατυχής ή αναποτελεσματική, αλλά επειδή ο IEEPA δεν την επιτρέπει», ανέφεραν οι δικαστές.

Παράλληλα, την Πέμπτη, ομοσπονδιακός δικαστής στην Ουάσινγκτον, ο Ρούντολφ Κοντρέρας, συμφώνησε με την παραπάνω απόφαση, υπογραμμίζοντας ότι ούτε το γράμμα του νόμου ούτε η ιστορική του εφαρμογή επιτρέπουν τη χρήση του IEEPA για την επιβολή τόσο ευρείας μορφής δασμών.

«Στα πενήντα χρόνια από την ψήφιση του IEEPA, κανένας πρόεδρος μέχρι σήμερα δεν τον έχει επικαλεστεί για την επιβολή δασμών», έγραψε χαρακτηριστικά.



