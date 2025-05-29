Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού κατήγγειλε ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες από οικογένειες ομήρων, η δημοσιογράφος του Channel 12, Γιόλαν Κοέν, επιχείρησε να περάσει κρυφά συσκευή υποκλοπής στο πρωθυπουργικό γραφείο, ενόψει της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη μεταξύ του Μπενιαμίν Νετανιάχου και συγγενών ομήρων που σκοτώθηκαν ενώ κρατούνταν αιχμάλωτοι.

Το γραφείο του Νετανιάχου κατηγόρησε το Channel 12 ότι λειτουργεί ως «προπαγανδιστικό κανάλι», το οποίο είναι «διατεθειμένο να βλάψει ακόμη και τις οικογένειες των ομήρων, μόνο και μόνο για να επιτεθεί στον πρωθυπουργό».

Η ομάδα ασφαλείας εντόπισε και κατάσχεσε τη φερόμενη συσκευή υποκλοπής, σύμφωνα με τις καταγγελίες. «Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό και παραβίαση του νόμου», ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: skai.gr

