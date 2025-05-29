Τουλάχιστον τέσσερις μελέτες, τις οποίες επικαλείται η έκθεση για τις χρόνιες ασθένειες των νέων Αμερικανών, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα από την κυβέρνηση Τραμπ, δεν υπάρχουν, ανέφεραν σήμερα οι επιστήμονες τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο.

Η έκθεση «Για να ξανακάνουμε υγιή την Αμερική», που συντάχθηκε υπό τις οδηγίες του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, κατόπιν εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δημοσιοποιήθηκε στις 22 Μαΐου. Σε αυτήν επισημαίνεται ότι υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, των εντομοκτόνων ή ακόμη και των οθονών, με τις χρόνιες ασθένειες στα παιδιά. Εκφράζονται επίσης κάποιες αμφιβολίες για τα εμβόλια.

Η έκθεση επικαλείται κάποια άρθρα επιστημόνων που δηλώνουν ότι δεν τα έχουν γράψει.

Τα λάθη εντοπίστηκαν για πρώτη φορά σήμερα από το Notus, ένα μέσο που συνδέεται με το ινστιτούτο δημοσιογραφίας Allbriton, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

Ο Νόα Κρέσκι, ερευνητής στο πανεπιστήμιο Κολούμπια και συγγραφέας ενός άρθρου για το άγχος και την κατάθλιψη στους νέους κατά την πανδημία της Covid-19, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μια παραπομπή που του αποδίδεται «δεν προέρχεται από κάποια μελέτη του» και μάλιστα, στην πραγματικότητα, δεν προέρχεται από καμία διαθέσιμη μελέτη.

Η ίδια παραπομπή οδηγεί σε έναν υπερσύνδεσμο που δεν λειτουργεί. Υποτίθεται ότι ο αναγνώστης θα έβρισκε εκεί ένα άρθρο της έγκριτης επιστημονικής επιθεώρησης Journal of the American Medical Association (Jama). Ο Τζιμ Μιτσάλσκι, εκπρόσωπος Τύπου της Jama, διαβεβαίωσε ότι το άρθρο δεν έχει δημοσιευτεί, ούτε στην επιθεώρηση αυτήν ούτε σε κάποια από τις περιοδικές εκδόσεις του δικτύου της Jama.

Ο Χάρολντ Φάρμπερ, καθηγητής παιδιατρικής στο Κολέγιο Ιατρικής Μπέιλορ, είπε επίσης ότι το άρθρο που του αποδίδεται στην έκθεση του υπουργείου «δεν υπάρχει».

Παρομοίως, το Πανεπιστήμιο της Κοινοπολιτείας της Βιρτζίνιας επιβεβαίωσε ότι ο Ρόμπερτ Φίντλινγκ, ένας από τους καθηγητές του, δεν είναι ο συγγραφέας ενός άρθρου που εγκωμιάζει τη χρήση ψυχότροπων φαρμάκων για τους νέους, όπως αναφέρει η έκθεση του υπουργείου.

Τέλος, ένα άρθρο για τις θεραπείες για τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας δεν δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Pediatrics το 2008, όπως αναφέρεται στην έκθεση του υπουργού Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι δεν βρήκαμε αυτόν τον τίτλο στην έρευνα που κάναμε στον ιστότοπο μας», είπε ο Άλεξ Χάλβαλτσικ, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής.

Το υπουργείο Υγείας αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο και παρέπεμψε για απαντήσεις στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.