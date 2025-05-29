Οι επιβάτες των αεροπλάνων προς την Τουρκία θα τιμωρούνται με πρόστιμο εάν σηκωθούν πριν σβήσει η πινακίδα για τη ζώνη ασφαλείας μετά την προσγείωση, ανακοίνωσαν οι ρυθμιστικές αρχές.

Η τουρκική αρχή πολιτικής αεροπορίας δήλωσε ότι επέβαλε το συγκεκριμένο πρόστιμο μετά από παράπονα που έλαβε από επιβάτες. Οι κανόνες τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές αυτού του μήνα.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα πρόστιμα θα είναι περίπου 70 δολάρια ΗΠΑ (50 λίρες), αν και δεν αναφέρεται κανένα ποσό στις οδηγίες της αρχής.

Η αρχή προειδοποίησε ότι υπήρξε «σοβαρή αύξηση» τέτοιων περιστατικών, με πολλά παράπονα για επιβάτες που άρπαξαν τις αποσκευές τους πριν ακινητοποιηθεί το αεροπλάνο.

Η Τουρκία αποτελεί προορισμό για δεκάδες εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο.

Η αεροπορική αρχή δήλωσε ότι οι εμπορικές αεροπορικές εταιρείες πρέπει τώρα να εκδίδουν ανακοίνωση εν ώρα πτήσης και να αναφέρουν όσους δεν ακολουθούν τις εντολές.

Οι επιβάτες πρέπει να ενημερωθούν ότι πρέπει να έχουν τις ζώνες ασφαλείας τους κλειδωμένες και να μη στέκονται όρθιοι και να ανοίγουν τα ντουλάπια οροφής μέχρι να σβήσει η πινακίδα της ζώνης ασφαλείας.

Όσοι δεν ακολουθούν αυτούς τους κανόνες πρέπει να αναφέρονται στην αρχή, αναφέρει.

Η Turkish Airlines, ο εθνικός αερομεταφορέας, προχώρησε ήδη σε σχετικές ενημερώσεις, σύμφωνα με το Euronews.

«Οι επιβάτες που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες θα αναφέρονται στη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας μέσω Αναφοράς Διαταραχής Επιβάτη και θα τους επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς», αναφέρει η αεροπορική εταιρεία κατά την προσγείωση, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο.

Πηγή: skai.gr

