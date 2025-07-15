Χιλή: Βαριές ποινές σε 12 μέλη της ιδρυθείσας στη Βενεζουέλα συμμορίας Tren de Aragua

Δικαστήριο της Χιλής καταδίκασε χθες Δευτέρα 12 μέλη της ιδρυθείσας στη Βενεζουέλα επίφοβης συμμορίας Tren de Aragua να εκτίσουν ποινές ως και ισόβιας κάθειρξης, έκαναν γνωστό οι δικαστικές αρχές.

«Οι ποινές που απαγγέλθηκαν είναι κατά την άποψή μου παραδειγματικές», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Τρινιδάδ Στέινερτ, ο περιφερειακός εισαγγελέας στην Ταραπακά (βόρεια).

Οι 12 κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για φόνους, απαγωγές και εμπορία ανθρώπων. Πρόκειται για 11 υπηκόους Βενεζουέλας και έναν που έχει στην κατοχή του ταυτότητα εκδοθείσα στην Κολομβία, αλλά μπορεί επίσης να είναι υπήκοος Βενεζουέλας, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Ένας από τους φερόμενους ως ηγέτες της Tren de Aragua στη Χιλή καταδικάστηκε χθες να εκτίσει ισόβια κάθειρξη και άλλοι τέσσερις να εκτίσουν βαριές ποινές, για απαγωγές, σύσταση και συμμορία και εμπορία ανθρώπων.

Άλλα επτά μέλη της συμμορίας καταδικάστηκαν σε ποινές από 2 χρόνια φυλάκιση ως 22 χρόνια κάθειρξη.

Τον Μάρτιο, η δικαιοσύνη στη Χιλή είχε ήδη καταδικάσει 34 μέλη της Tren de Aragua σε ποινές ως και ισόβιας κάθειρξης.

Η Tren de Aragua είναι διεθνής εγκληματική οργάνωση επιδιδόμενη σε εκβιάσεις, φόνους, εμπορία ουσιών και ανθρώπων σε διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Τον Φεβρουάριο, ήταν ανάμεσα στα λατινοαμερικάνικα καρτέλ που προστέθηκαν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στη μαύρη λίστα των διεθνών «τρομοκρατικών» οργανώσεων που καταρτίζεται στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

