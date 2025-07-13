Χαμάς και Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται πως οδηγούν σε αδιέξοδο τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυσης του πυρός

Το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς και η κυβέρνηση του Ισραήλ αλληλοκατηγορήθηκαν, για ακόμη μια φορά, χθες Σάββατο πως οδηγούν σε αποτυχία τις έμμεσες διαπραγματεύσεις τους για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου τουλάχιστον 46 άνθρωποι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς ή πυρά του στρατού του Ισραήλ, σύμφωνα με πηγές στον θύλακο υπό πολιορκία.

Σύμφωνα με παλαιστινιακή πηγή ενήμερη για τις συνομιλίες, που άρχισαν την περασμένη Κυριακή στην Ντόχα μέσω των μεσολαβητών, το πρόβλημα είναι η «εμμονή του Ισραήλ» να μην αποσύρει εξ ολοκλήρου τα στρατεύματά του από τη Λωρίδα της Γάζας, σενάριο που η Χαμάς «απορρίπτει κατηγορηματικά».

Από την άλλη Ισραηλινός αξιωματούχος κατηγόρησε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ότι αρνείται να «κάνει συμβιβασμούς» και διεξάγει «ψυχολογικό πόλεμο με σκοπό να σαμποτάρει τις διαπραγματεύσεις».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επαναλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες τους σκοπούς του πολέμου που διεξάγει ο στρατός του: να αφεθούν ελεύθεροι οι εναπομείναντες όμηροι, να αφοπλιστεί η Χαμάς και να διωχτεί από τη Λωρίδα της Γάζας.

Οι διαπραγματεύσεις στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του εμιράτου του Κατάρ, συναντούν «περίπλοκα εμπόδια και δυσκολίες», ανέφερε η παλαιστινιακή πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου, εξηγώντας ότι η ισραηλινή πλευρά παρουσίασε χάρτη που προβλέπει «τη διατήρηση των δυνάμεων (του) σε πάνω από 40% της επιφάνειας της Γάζας».

Πρόσθεσε ότι ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει να αναπτύξει επίσης στοιχεία του γύρω από όλο τον πολιορκημένο επί 21 μήνες κι ερειπωμένο θύλακα δύο και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων, που ζουν σε καταστροφικές συνθήκες σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Επτά υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησαν με κοινή ανακοίνωσή τους ότι η έλλειψη καυσίμων στη Λωρίδα της Γάζας έχει φθάσει σε «κρίσιμο επίπεδο» και πλέον είναι «νέο αβάσταχτο βάρος» για τον πληθυσμό «στα όρια του λιμού».

Το Ισραήλ έχει σκοπό να «στοιβάξει εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους» στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, καθώς κάνει «προετοιμασία για τον εξαναγκαστικό εκτοπισμό του πληθυσμού στην Αίγυπτο ή άλλες χώρες», σύμφωνα με την παλαιστινιακή πηγή.

Έτερη παλαιστινιακή πηγή του AFP πάντως έκανε λόγο για «πρόοδο» στα ζητήματα που αφορούν στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας και στην ανταλλαγή ομήρων, ζωντανών και νεκρών, με παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν στην έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, στον παλαιστινιακό θύλακο απομένουν 49, όμως 27 από αυτούς έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

«Το Ισραήλ έδειξε τη βούλησή του να φανεί ευέλικτο στις διαπραγματεύσεις», αντέτεινε ο ισραηλινός αξιωματούχος, καθώς μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ έκαναν λόγο για νέο σχέδιο απόσυρσης των ενόπλων δυνάμεων που παρουσιάστηκε στη Ντόχα.

Στο Τελ Αβίβ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, όπως σχεδόν κάθε σαββατόβραδο, για να ζητήσουν να απελευθερωθούν οι όμηροι. «Θα αργούσατε τόσο να απελευθερώσετε το Άουσβιτς;» ανέφερε πανό, απευθυνόμενο στην κυβέρνηση Νετανιάχου.

«Το παράθυρο ευκαιρίας για να επιστρέψουν σπίτια τους όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, είναι ανοικτό για την ώρα, αλλά δεν θα είναι για πολύ», έκρινε ο Ελί Σαραμπί, πρώην όμηρος που απελευθερώθηκε σε προηγούμενη ανταλλαγή, ζητώντας να βοηθήσει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Στη Λωρίδα της Γάζας, βομβαρδισμός στον καταυλισμό προσφύγων ας Σάτι, κοντά στην πόλη της Γάζας, σκότωσε 11 ανθρώπους, «στην πλειονότητά τους παιδιά», σύμφωνα με τον Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπο της πολιτικής προστασίας.

Συνολικά, παλαιστινιακές πηγές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 46 νεκρούς χθες.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε περί τέλος της ημέρας πως έπληξε «πάνω από 35 τρομοκρατικούς στόχους», ανάμεσά τους υπόγεια σήραγγα στην πόλη Μπέιτ Χανούν (βόρεια), όπου διακρίνονταν στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό.

Νωρίτερα, ανέφερε πως είχε ήδη πλήξει «περίπου 250 τρομοκρατικούς στόχους» μέσα σε 48 ώρες σε όλο τον παλαιστινιακό θύλακο, ανάμεσά τους χώρους αποθήκευσης όπλων και πυρομαχικών και θέσεις ελεύθερων σκοπευτών.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών για τα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και την αδυναμία πρόσβασης στο πεδίο εν μέσω πολέμου, το AFP σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο όσα ανακοινώνονται από οποιαδήποτε πλευρά δρα στον παλαιστινιακό θύλακο.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 57.882 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

