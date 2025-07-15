Παραγουάη: Στέλεχος της οργάνωσης ανταρτών EPP νεκρό σε επιχείρηση του στρατού

Φερόμενο ως ηγετικό στέλεχος της μικρής παραγουανής παράταξης ανταρτών EPP, η οποία δρα στο ανατολικό και στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας της Λατινικής Αμερικής, σκοτώθηκε χθες Κυριακή, κατά τη διάρκεια επιχείρησης του στρατού, ενώ στρατιωτικός τραυματίστηκε, ενημέρωσε χθες Δευτέρα ο παραγουανός υπουργός Άμυνας Όσκαρ Γκονσάλες.

Ρουβέν Δαρίο Λόπες

Ο θανών αντάρτης κατονομάστηκε ως Ρουβέν Δαρίο Λόπες, «πολύ σημαντικό άτομο σε αυτή την εγκληματική δομή που αυτοαποκαλείται ‘Λαϊκός Στρατός της Παραγουάης’ (Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP)», είπε ο υπουργός κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ασουνσιόν.

Στρατιωτικός τραυματίστηκε στη μάχη που εκτυλίχτηκε το απόγευμα της Κυριακής, κατόπιν εφόδου σε στρατόπεδο ανταρτών στον εθνικό δρυμό Μπαρακαγιού, κοντά στα σύνορα με τη Βραζιλία (350 χιλιόμετρα από την Ασουνσιόν), πάντως είναι «εκτός κινδύνου», διευκρίνισε ο στρατηγός Αβέλ Ακούνια, προσωρινός επικεφαλής της διοίκησης επιχειρήσεων.

Ο ανώτατος αξιωματικός έκρινε «προφανές» ότι υπήρξαν και άλλοι αντάρτες που τραυματίστηκαν, με δεδομένη την «ισχύ πυρός» που χρησιμοποιήθηκε.

Όπλα, εκρηκτικά, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και άλλα είδη κατασχέθηκαν στην επιχείρηση, είπε ο στρατηγός, προσθέτοντας πως «οι επιχειρήσεις συνεχίζονται» στην περιοχή.

Η επιχείρηση αυτή, διευκρίνισαν οι στρατιωτικές αρχές, είναι καρπός συλλογής πληροφοριών και διείσδυσης στην οργάνωση αφότου αναφέρθηκε το 2024 ότι ο EPP ήταν παρών στον αχανή εθνικό δρυμό 640.000 στρεμμάτων.

Ο EPP, που γεννήθηκε το 2008, από τις στάχτες άλλου κινήματος της άκρας αριστεράς, του Patria Libre («Ελεύθερη Πατρίδα»), το οποίο με τη σειρά του είχε εμφανιστεί τα χρόνια του 1990, καθώς η χώρα έβγαινε από τη δικτατορία του Αλφρέδο Στρόσνερ (1954-1989), χαρακτηρίζεται από τις αρχές οργάνωση με μικρή ισχύ κι εμβέλεια, εκτιμάται πως έχει από μερικές δεκάδες ως εκατό μέλη.

Κατηγορείται από τις αρχές για εκβιάσεις και απαγωγές και δρα σε επαρχίες στο ανατολικό και στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, αραιοκατοικημένες, που συνορεύουν με τη Βραζιλία, όπου είναι συγκριτικά εύκολο το λαθρεμπόριο διαφόρων ειδών, παρά την παρουσία του στρατού.

Σε 17 χρόνια, στην οργάνωση αυτή αποδίδονται κάπου 80 θάνατοι, στρατιωτικών, αστυνομικών και πολιτών.

Ο στρατηγός Ακούνια διαβεβαίωσε χθες ότι ο EPP βρίσκεται το τρέχον διάστημα σε κατάσταση «μεγάλης αδυναμίας» λόγω της «μείωσης των μελών του» και του ότι δεν στρατολογούνται «νέα μέλη».

Πηγή: skai.gr

