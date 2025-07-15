Politico: Ο Τραμπ διερευνά «τις δαπανηρές ανακαινίσεις» στα γραφεία της Fed ως πιθανή «οδό» για απόλυση του Πάουελ

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, ζήτησε από τον γενικό επιθεωρητή του διοικητικού συμβουλίου της Fed να επανεξετάσει το έργο που αποσκοπεί στην ανακαίνιση των κτιρίων της Fed, ανέφερε τη Δευτέρα το Politico, επικαλούμενο επιστολή του Πάουελ προς τους βουλευτές.

Ο Πάουελ κάλεσε τον γενικό επιθεωρητή της Fed, Μάικλ Χόροβιτς, να εξετάσει το κόστος του έργου, το οποίο έχει εκτοξευθεί στα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, με αποτέλεσμα οι σύμμαχοι του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσουν να λογοδοτήσει ο Πάουελ.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τον Πάουελ για τα επιτόκια και έχει δηλώσει ότι ο πρόεδρος της Fed θα πρέπει να παραιτηθεί, αλλά ο πρόεδρος δεν έχει την εξουσία να τον απολύσει εξαιτίας μιας διαφωνίας για τη νομισματική πολιτική.

Πρόσφατα σχόλια του οικονομικού συμβούλου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, σχετικά με την κριτική που ασκήθηκε για το κόστος ανακαίνισης της Fed επιβεβαίωσαν την άποψη ότι η κυβέρνηση Τραμπ διερευνά ενεργά αυτά τα κόστη και την μαρτυρία του Πάουελ για το έργο ως πιθανή «οδό» για να προσπαθήσει να απολύσει τον επικεφαλής της Fed πολύ πριν από τη λήξη της θητείας του ως προέδρου, τον Μάιο του 2026.

Οι βουλευτές στους οποίους απευθύνεται η φερόμενη επιστολή, ήταν ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τμήματος της Γερουσίας για τις Τραπεζικές Υποθέσεις, Τιμ Σκοτ, και η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, η κορυφαία Δημοκρατική στην επιτροπή.

«Ο Πρόεδρος προσβλέπει στη λήψη πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τις δαπανηρές ανακαινίσεις στα κεντρικά γραφεία της Fed», δήλωσε εκπρόσωπος του Σκοτ σε απάντηση στην επιστολή, προσθέτοντας ότι η επιστολή ήταν σύμφωνη με τη βελτίωση της διαφάνειας.

Πριν λίγες μέρες ο Τραμπ είχε ζητήσει για μια ακόμη φορά την παραίτηση του Πάουελ:

«Πολύ αργά, πρέπει να παραιτηθεί αμέσως!!!», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του, στην οποία συμπεριλαμβάνει έναν σύνδεσμο από άρθρο του Bloomberg, το οποίο αναφέρει πως μια ομοσπονδιακή ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ για τη στέγαση, ζητά να ερευνηθεί ο Πάουελ σχετικά με ανακαινίσεις που έγιναν στην έδρα της κεντρικής τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

Ο Πάουελ έγραψε στην επιστολή που επικαλείται το Politico ότι η εποπτική αρχή είχε «πλήρη πρόσβαση σε πληροφορίες για το έργο σχετικά με το κόστος, τις συμβάσεις, τα χρονοδιαγράμματα και τις δαπάνες και λαμβάνει μηνιαίες αναφορές για το πρόγραμμα κατασκευής».

Ο Πάουελ, ο οποίος προτάθηκε από τον Τραμπ στα τέλη του 2017 για να ηγηθεί της Fed και στη συνέχεια προτάθηκε για δεύτερη θητεία από τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν τέσσερα χρόνια αργότερα, έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να εκτίσει τη θητεία του ως επικεφαλής της Fed, η οποία λήγει στις 15 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

