Το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης του προσωρινού προέδρου, Αχμέντ αλ-Σάραα με τον Ντόναλντ Τραμπ ότι αναμένεται να εφαρμοστεί η συμφωνία για την ενσωμάτωση των δυνάμεων της συριακής δημοκρατίας, που υποστηρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στον συριακό στρατό. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους σε μια συμφωνία ασφαλείας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση εκδόθηκε μετά τη συνάντηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, με τον Σύρο ομόλογό του, Ασάντ αλ-σιμπάνι και τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, στο περιθώριο της ιστορικής επίσκεψης του προέδρου Αχμέντ αλ-Σαράα στην Ουάσιγκτον.

