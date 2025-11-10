Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ Σαράα κατάφερε να μεταμορφωθεί από τζιχαντιστής σε παγκόσμιος πολιτικός πραγματοποιώντας σήμερα, Δευτέρα μια ιστορική επίσκεψη στον Λευκό Οίκο.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη αρχηγού κράτους της Συρίας στον Λευκό Οίκο, κάτι που κάποτε θα φαινόταν αδιανόητο, ενώ θα είναι το 20ο ταξίδι του αλ Σαράα στο εξωτερικό από τότε που αυτοδιορίστηκε πρόεδρος της Συρίας τον Ιανουάριο και η δεύτερη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο.

Τον περασμένο Μάιο, μετά από μια σύντομη συνάντηση που είχε με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τον 43χρονο Σύρο ηγέτη ως έναν «νεαρό, ελκυστικό άντρα» με «πολύ ισχυρό παρελθόν» και διέταξε την άρση ορισμένων από τις εξουθενωτικές κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Συρίας, μιας χώρας που επί δεκαετίες ήταν σταθερά ευθυγραμμισμένη με τους βασικούς εχθρούς των ΗΠΑ, τη Ρωσία και το Ιράν.

Ωστόσο, οι πιο αυστηρές κυρώσεις κατά της Δαμασκού παραμένουν και δεν μπορούν να αρθούν πλήρως χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το CNN, ο άμεσος στόχος του αλ Σαράα στην Ουάσιγκτον είναι να πιέσει για την άρση τους, προτρέποντας παράλληλα τον Τραμπ να πιέσει το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις κατά της Συρίας και να αποσύρει τα στρατεύματά του από το νότιο τμήμα της χώρας. Ο ευρύτερος στόχος του, όμως, όπως αντικατοπτρίζεται στα εκτεταμένα ταξίδια του παγκοσμίως, είναι να αντιστρέψει την απομόνωση της Συρίας, μια κληρονομιά του προηγούμενου καθεστώτος που άφησε τη χώρα οικονομικά κατεστραμμένη και διπλωματικά αλυσοδεμένη σε έναν στενό άξονα συμμάχων. Για το λόγο αυτό, η επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο έχει έντονο συμβολικό βάρος.

Ο ηγέτης, στον οποίο κάποτε είχαν επιβληθεί κυρώσεις για τρομοκρατία από τη Δύση, τώρα φαίνεται να δέχεται μια παγκόσμια διπλωματική επίθεση γοητείας, ενισχυμένη από το επιθετικό λόμπινγκ από τις περιφερειακές δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας, συμμάχους των ΗΠΑ που επιθυμούν να καλύψουν το κενό εξουσίας και οικονομίας που άφησαν το Ιράν και η Ρωσία.

Για τις ΗΠΑ, η Συρία αντιπροσωπεύει τόσο ένα στρατηγικό έπαθλο όσο και έναν σημαντικό κίνδυνο, καθώς ο γειτονικός Λίβανος βυθίζεται σε αστάθεια και το Ιράκ παραμένει ένα εύφορο έδαφος για τις πολιτοφυλακές-εξουσιοδοτημένους του Ιράν.

«Οι ΗΠΑ ρισκάρουν με τον Αχμέντ αλ Σαράα και τη Συρία», δήλωσε στο CNN ο Τζόσουα Λάντις, διευθυντής του Κέντρου Μεσανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα. «Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα ο (Αμερικανός) Πρέσβης (Τομ) Μπαράκ, οι ΗΠΑ δεν έχουν εναλλακτικές. Ο Λίβανος είναι ένα αποτυχημένο κράτος σύμφωνα με την εκτίμησή του. Το Ιράκ έχει διεισδύσει βαθιά στις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές», πρόσθεσε.

Και παρά τη σαφή δυτική του προοπτική, ο πρώην ηγέτης των τζιχαντιστών παραμένει ανένδοτος στην εξισορρόπηση της εξωτερικής πολιτικής της Συρίας μακριά από τις συγκρούσεις σε έναν ολοένα και πιο πολωμένο κόσμο - μια πολιτική που ακολουθείται τώρα από αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες παγκοσμίως.

«Σε αυτή τη νέα εποχή, κανείς δεν ευθυγραμμίζεται πλήρως με καμία πλευρά. Το είδαμε αυτό με την επίσκεψη (του αλ Σαράα) στον Πούτιν, ο οποίος είναι ενεργός σύμμαχος του καθεστώτος Άσαντ... και το βλέπουμε αυτό με τη διπλωματία εκ μέρους της συριακής κυβέρνησης παγκοσμίως», δήλωσε στο CNN η Natasha Hall, ανώτερη συνεργάτιδα στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.