Ακροδεξιά έκθεση βιβλίου στην αν. Γερμανία διχάζει

Η αμφιλεγόμενη έκθεση βιβλίου «Seitenwechsel» (Αλλαγή Προοπτικής) στην ανατολικογερμανική πόλη Χάλε ολοκληρώθηκε την Κυριακή, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες.Η δημόσια Ραδιοφωνία Κεντρικής Γερμανίας (MDR) γράφει στην ιστοσελίδα της ότι η έκθεση προσέλκυσε αρκετές χιλιάδες επισκέπτες και πραγματοποιήθηκε ως επί το πλείστον ειρηνικά, παρά τον αμφιλεγόμενο χαρακτήρα της. Το παρών στη διοργάνωση έδωσαν, εκτός από γνωστές προσωπικότητες του υπερσυντηρικού χώρου, όπως ο Χανς Γκέοργκ Μάασεν, πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος, ακροδεξιοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων του εκδοτικού οίκου Antaios και Jungeuropa (Νέα Ευρώπη). Μεγάλοι, καθιερωμένοι γερμανικοί εκδοτικοί οίκου δεν συμμετείχαν.



Η έκθεση βιβλίου διοργανώθηκε από την Σουζάνε Ντάγκεν, πολιτικό της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) και εκδότριας από τη Δρέσδη, ενάντια στις «πολιτικά μονόπλευρες», όπως τις χαρακτήρισε η ίδια, κορυφαίες εκθέσεις βιβλίου σε Φρανκφούρτηκαι Λειψία.

Πηγή: Deutsche Welle

Η Σουζάνε Ντάγκεν τόνισε στο τηλεοπτικό πολιτιστικό μαγκαζίνο ttt (Titel, Thesen, Temperamente) της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD ότι ο στόχος της ήταν να προωθήσει μια «αλλαγή προοπτικής» και να δώσει βήμα σε επικριτικές φωνές.Πρόσβαση σε επιλεγμένους δημοσιογράφουςΜόνο σε επιλεγμένους δημοσιογράφους επιτράπηκε η πρόσβαση, ενώ μαγνητοσκόπηση και ηχογράφηση απαγορεύονταν. Ενδεικτικό είναι ότι από την απαγόρευση εξαιρέθηκαν μέσα ενημέρωσης, όπως το Utopia TV Deutschland, το οποίο πρόσκειται στην Εναλλακτική για τη Γερμανία. Σύμφωνα με το δίκτυο MDR, ορισμένοι εκθέτες παρουσίασαν βιβλία με περιεχόμενο που σχετικοποιούσε και υποβάθμιζε τα γερμανικά εγκλήματα πολέμου ή προωθούσε θεωρίες συνωμοσίας και την άρνηση της κλιματικής αλλαγής.Η διαμαρτυρία για την αμφιλεγόμενη έκθεση βιβλίου στα περίχωρα της πόλης Χάλε, βρέθηκε στο επίκεντρο της ολοκλήρωσης των εκδηλώσεων του φεστιβάλ «Wir» («Εμείς»), το οποίο από τα τέλη Σεπτεμβρίου έχουν επισκεφθεί 12.000 επισκέπτες. Μόνο το τελευταίο Σαββατοκύριακο, περίπου 1.500 επισκέπτες επισκέφθηκαν 35 εκδηλώσεις.Για ασήμαντη έκθεση κάνουν λόγο οι εκδότεςΩς ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρουσίαση υπερσυντηρητικών και ακροδεξιών ιδεών στην έκθεση βιβλίου «Αλλαγή Προοπτικής», περίπου 700 άτομα συμμετείχαν την Κυριακή σε πορεία διαμαρτυρίας, κατά τη διάρκεια της οποίας δέχθηκε επίθεση από 38χρονο άνδρα ο πολιτικός των ΠρασίνωνΣεμπάστιαν Στρίγκελ.Σε ανακοίνωσή της η γερμανική Ένωση Εκδοτών και Βιβλιοπωλών σημειώνει ότι δεν θεωρεί «σημαντική» την έκθεση Seitenwechsel. Επισημαίνει μάλιστα ότι με τους 100 εκθέτες της, η έκθεση βιβλίου στην πόλη Χάλε δεν μπορεί να ανταγωνιστεί κορυφαίες εκθέσεις στη Γερμανία,όπως της Φρανκφούρτης με 4.300 εκθέτες και της Λειψίας με 2.000 εκθέτες.Πηγή: MDR, dpa

