Τον προσωρινό πρόεδρο της Συρίας και πρώην αρχηγικό στέλεχος της τζιχαντιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης αλ Νούσρα, Αχμέντ αλ Σάραα υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Δείτε live από τον Λευκό Οίκο:

Όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, πρόκειται για μία ιστορική συνάντηση, καθώς πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Σύριου προέδρου από το 1946.

Πρόσφατα, οι ΗΠΑ προχώρησαν στην άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας, προκειμένου να επέλθει η σταθερότητα στη χώρα και να ξεκινήσει η αναδόμησή της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.