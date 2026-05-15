Αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις δοκίμασαν τεχνολογία αντιμετώπισης drones σε πεδίο εκπαίδευσης στη Λιθουανία την Παρασκευή, στο πλαίσιο του Project Fly Trap 5.0, μιας στρατιωτικής άσκησης που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη αμυντικών συστημάτων έναντι απειλών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στην εκδήλωσ, που πραγματοποιήθηκε στο πεδίο εκπαίδευσης Παμπράντε, συμμετείχαν στρατιώτες, εκπρόσωποι συμμάχων των δύο χωρών και παράγοντες της αμυντικής βιομηχανίας, με στόχο τη δοκιμή λύσεων χαμηλού κόστους για την αντιμετώπιση drones.

Στρατιώτες χειρίστηκαν διάφορα drones, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων FPV, ενώ δοκίμασαν συσκευές παρεμβολών και συστήματα εντοπισμού τοποθετημένα σε τεθωρακισμένα οχήματα. Η άσκηση αξιολόγησε τόσο κινητικές όσο και μη κινητικές μεθόδους για τη διατάραξη, την αχρήστευση ή την καταστροφή συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ρεαλιστικές συνθήκες πεδίου.

«Δεν υπάρχει μία και μόνη λύση για την αντιμετώπιση των μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων· αντίθετα, απαιτείται πραγματικά μια πολυεπίπεδη προσέγγιση, που να συνδυάζει πολλούς διαφορετικούς αισθητήρες και μέσα δράσης, ώστε να παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προστασίας για τους στρατιώτες μας», δήλωσε ο ταγματάρχης Γκέιλεν Κινγκ, αξιωματικός του 2ου Συντάγματος Ιππικού του αμερικανικού στρατού.

Ο Κινγκ είπε ότι βασικές στρατιωτικές αρχές, όπως η παραλλαγή και η διάνοιξη θέσεων μάχης, αποκτούν μεγαλύτερη σημασία, καθώς τα drones καθιστούν τα πεδία μάχης ολοένα και πιο διαφανή.

Τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης μπορούν να συμβάλουν στη μελλοντική ενσωμάτωση δυνατοτήτων αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων σε αμερικανικούς και συμμαχικούς σχηματισμούς.



Πηγή: skai.gr

