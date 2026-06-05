Δένδιας: Ο Γιώργος Σουφλιάς υπερασπιζόταν τις ιδέες του με πάθος

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, τον οποίο γνώριζα από τα νεανικά μου χρόνια, λόγω της φιλίας του με τον πατέρα μου Σπύρο. Ο εκλιπών, με τον οποίο συνυπήρξαμε στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, τίμησε την παράταξή μας ως υπουργός και ως κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.

Υπερασπιζόταν με πάθος τις ιδέες του, αλλά πίστευε στην αξία του διαλόγου και έχαιρε του σεβασμού φίλων και αντιπάλων. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, τον οποίο γνώριζα από τα νεανικά μου χρόνια, λόγω της φιλίας του με τον πατέρα μου Σπύρο. Ο εκλιπών, με τον οποίο συνυπήρξαμε στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, τίμησε την παράταξή μας ως Υπουργός και ως κορυφαίο… — Nikos Dendias (@NikosDendias) June 5, 2026

Πηγή: skai.gr

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