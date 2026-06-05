Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος για τη 14χρονη που είχε εξαφανιστεί

Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τη 14χρονη Αγάπη Κ., η οποία εξαφανίστηκε το πρωί από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.

Η 14χρονη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού», που είχε προχωρήσει στην έκδοση Missing Alert, επισημαίνει ότι θα βρίσκεται κοντά στην Αγάπη Κ. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

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