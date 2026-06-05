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Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος για τη 14χρονη που είχε εξαφανιστεί

«To Χαμόγελο του Παιδιού», που είχε προχωρήσει στην έκδοση Missing Alert, επισημαίνει ότι θα βρίσκεται κοντά στην ανήλικη και την οικογένειά της

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Περιπολικό

Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τη 14χρονη Αγάπη Κ., η οποία εξαφανίστηκε το πρωί από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.

Η 14χρονη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού», που είχε προχωρήσει στην έκδοση Missing Alert, επισημαίνει ότι θα βρίσκεται κοντά στην Αγάπη Κ. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

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TAGS: Θεσσαλονίκη
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