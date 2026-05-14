Ρούμπιο: «Αμετάβλητη» η πολιτική των ΗΠΑ για την Ταϊβάν 

Η πολιτική των ΗΠΑ όσον αφορά την Ταϊβάν «παραμένει αμετάβλητη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μετά τις συνομιλίες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ.

«Η πολιτική μας σε αυτό το θέμα δεν έχει αλλάξει», δήλωσε ο Ρούμπιο στο NBC News. «Έχει παραμείνει αρκετά σταθερή κατά τη διάρκεια πολλών προεδρικών κυβερνήσεων και παραμένει σταθερή και σήμερα», πρόσθεσε.

Ο Σι προειδοποίησε ωστόσο τον Τραμπ ότι οι διαφωνίες σχετικά με την Ταϊβάν, την οποία η Κίνα διεκδικεί ως έδαφός της, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον.

Ο Ρούμπιο -ο οποίος ταξίδεψε στο Πεκίνο ενώ βρισκόταν υπό κινεζικές κυρώσεις, κάτι που φαίνεται να αποτελεί πρωτιά για έναν υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ- δήλωσε ότι ο Τραμπ και ο Σι συζήτησαν επίσης για την υπόθεση του Τζίμι Λάι, ενός εκδότη υπέρ της δημοκρατίας στο κινεζικό έδαφος του Χονγκ Κονγκ, ο οποίος καταδικάστηκε φέτος σε 20 χρόνια φυλάκισης μετά την καταδίκη του σε μια ιστορική δίκη για θέματα εθνικής ασφάλειας.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν και για τον πόλεμο με το Ιράν και τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ζήτησαν τη βοήθεια της Κίνας όσον αφορά το Ιράν.

«Η κινεζική πλευρά δήλωσε ότι δεν τάσσεται υπέρ της στρατιωτικοποίησης του Στενού του Ορμούζ, ούτε υπέρ ενός συστήματος διοδίων, και αυτή είναι και η δική μας θέση», δήλωσε ο κορυφαίος διπλωμάτης των ΗΠΑ στο Πεκίνο, μετά από τις συνομιλίες διάρκειας άνω των δύο ωρών μεταξύ των Τραμπ, Σι και των αντιπροσωπειών τους.

Πηγή: skai.gr

