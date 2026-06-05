Γαλλία: Η σορός που εντοπίστηκε ανήκει στην 11χρονη Λιάνα που είχε εξαφανιστεί

Συγκλονισμένη είναι η Γαλλία μετά την επίσημη επιβεβαίωση των αρχών ότι η σορός του παιδιού που εντοπίστηκε χθες ανήκει στην 11χρονη Λιάνα (Lyhanna) που είχε εξαφανιστεί.

Όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία του Αζέν, η σορός που βρέθηκε χθες και υποβλήθηκε σε νεκροψία-νεκροτομή ταυτοποιήθηκε και ανήκει πράγματι στο 11χρονο κορίτσι, μεταδίδει το Bfmtv.com.

Μετά την τραγική αυτή εξέλιξη, οι δικαστικές αρχές προχώρησαν σε αλλαγή του κατηγορητηρίου. Πλέον, η δικαστική έρευνα διεξάγεται για τα αδικήματα της απαγωγής, της παράνομης κατακράτησης και της δολοφονίας ανηλίκου κάτω των 15 ετών.

Μέχρι στιγμής, οι ιατροδικαστές δεν έχουν καταφέρει να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου της Λιάνα. Για τον λόγο αυτό, η εισαγγελία έχει ήδη διατάξει τη διενέργεια συμπληρωματικών εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων, προκειμένου να ριχθεί άπλετο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το παιδί.

Τα ίδια ρούχα

Η σορός που εντοπίστηκε την Πέμπτη (4/6) «φορούσε ρούχα παρόμοια με αυτά» της 11χρονης Λιανά τη στιγμή της εξαφάνισής της.

Αυτό αποκάλυψε χθες ο εισαγγελέας της Αζέν, προσθέτοντας ότι αναμενόταν να γίνει νεκροψία προκειμένου «να αναγνωριστεί επίσημα η σορός και να εξαχθούν ιατροδικαστικά συμπεράσματα σχετικά με τα αίτια θανάτου».

Κατακραυγή για παραλείψεις - Ο Λεκορνί κάλεσε τους αρμόδιους υπουργούς

Στο μεταξύ, ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί κάλεσε σήμερα τον υπουργό Εσωτερικών, τον υπουργό Δικαιοσύνης και άλλους σχετικά με την υπόθεση της 11χρονης, που έχει προκαλέσει κοινωνική κατακραυγή για παραλείψεις των δικαστικών αρχών και για χαμένες ευκαιρίες για παρέμβαση, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Η Λιανά, η οποία επί του παρόντος αναφέρεται μόνο με το μικρό της όνομα, καταγράφηκε ως αγνοούμενη στη μικρή πόλη της νότιας Γαλλίας, τη Φλεράνς, στις 29 Μαΐου.

Ο ύποπτος, ο οποίος έχει συλληφθεί σε σχέση με την υπόθεση, είναι ο πατέρας μιας συμμαθήτριάς της και έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών καταγγελιών για σεξουαλικές επιθέσεις σε παιδιά.

Πολιτικά πρόσωπα τόσο από τη δεξιά όσο και από την αριστερά, περιλαμβανομένων του ακροδεξιού ηγέτη Ζορντάν Μπαρντελά και της ηγέτιδας των Πρασίνων Μαρίν Τοντελιέ, επωφελήθηκαν από την υπόθεση κάνοντας λόγο για επίδειξη δυσλειτουργίας της δικαιοσύνης και αποτυχία προστασίας των γυναικών και των παιδιών από τη σεξουαλική βία.

«Έχουμε μια οικογένεια που πενθεί. Δεν μπορούμε να το ξεχνάμε αυτό», δήλωσε ο Γκρέγκορι Μπομπατό, ο δήμαρχος της Φλεράνς, σε συνέντευξή του στο δίκτυο BFM.

«Πρόκειται για μια πραγματική δυσλειτουργία του κράτους, της Γαλλίας», σχολίασε.

Στη Φλεράνς, εκατοντάδες εθελοντές συμμετείχαν στις έρευνες αναζητώντας τη Λιανά μετά την εξαφάνισή της.

«Ως υπουργός είμαι έντρομος και ως πατέρας ακόμη περισσότερο από αυτή την ανείπωτη τραγωδία που εκτυλίσσεται», δήλωσε χθες το απόγευμα στους δημοσιογράφους ο Ζεράλντ Νταρμανέν, ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικών θα διενεργήσουν από κοινού έρευνα για την αποτυχία διερεύνησης των καταγγελιών εις βάρος του υπόπτου, περιλαμβανομένου ενός αιτήματος από το γραφείο του τοπικού εισαγγελέα να ερευνηθεί το άτομο αυτό, κάτι που δεν συνέβη ποτέ.

Τα πορίσματα της έρευνας θα δημοσιοποιηθούν και θα ληφθούν μέτρα, κατέληξε ο Νταρμανέν.

Πηγή: skai.gr

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