«Αν δεν ήταν ο Τζάρεντ, δεν θα ενδιαφερόταν κανείς»: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα απέρριψε τις διαμαρτυρίες κατά του σχεδιαζόμενου πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος, χαρακτηρίζοντάς τες πολιτικά υποκινούμενη εκστρατεία από επικριτές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το έργο δεν εγκυμονεί κινδύνους για τα φλαμίνγκο και την υπόλοιπη άγρια πανίδα της περιοχής.

Τις τελευταίες ημέρες, πολίτες διαδήλωσαν κατά των σχεδίων του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, να κατασκευάσει ένα πολυτελές θέρετρο στο παρθένο νησί Σάσων και στην παράκτια περιοχή Ζβέρνετς, κοντά στην Αυλώνα.

Το κίνημα διαμαρτυρίας έχει χαρακτηριστεί από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και διεθνή μέσα ενημέρωσης ως η «επανάσταση των φλαμίνγκο», καθώς η περιοχή αποτελεί σημαντικό βιότοπο για τα συγκεκριμένα πτηνά.

Σε συνέντευξή του στο Politico, ο Ράμα υπερασπίστηκε το επενδυτικό σχέδιο του Κούσνερ, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική προσέλκυσης ξένων επενδύσεων για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Αλβανία είναι η σωστή επιλογή.

Παράλληλα, απέρριψε τη διεθνή κριτική, υποστηρίζοντας ότι οι αντιδράσεις δεν είναι τόσο εκτεταμένες όσο παρουσιάζονται.

«Αν δεν επρόκειτο για τον Τζάρεντ Κούσνερ, δεν θα τους ένοιαζε καθόλου τι συμβαίνει στην Αλβανία», δήλωσε ο Έντι Ράμα στο περιθώριο της συνόδου ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων στο Τίβατ του Μαυροβουνίου.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ συνέβαλαν στην ενίσχυση των κινητοποιήσεων, τις οποίες πάντως χαρακτήρισε «ευγενή υπόθεση», παρότι απέρριψε την κριτική που ασκείται στο επενδυτικό σχέδιο.

Το προτεινόμενο πολυτελές θέρετρο, το οποίο υποστηρίζεται από Καταριανούς και Αλβανούς επενδυτές και θα μπορούσε να περιλαμβάνει έως και 10.000 δωμάτια ξενοδοχείων και βίλες, πρόκειται να κατασκευαστεί σε μια περιοχή που έως πρόσφατα προστατευόταν περιβαλλοντικά. Η περιοχή φιλοξενεί φλαμίνγκο, περισσότερα από 200 είδη αποδημητικών πτηνών, μεσογειακές φώκιες-μονάχους και θαλάσσιες χελώνες που φωλιάζουν στις ακτές.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι το έργο θα προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στους βιότοπους αυτών των ειδών.

Αμφιλεγόμενες τροποποιήσεις στη νομοθεσία της Αλβανίας για τις προστατευόμενες περιοχές το 2024 άνοιξαν τον δρόμο για τουριστικές επενδύσεις σε ορισμένες από αυτές τις τοποθεσίες, επιτρέποντας περαιτέρω ανάπτυξη ενός κλάδου που έχει ήδη τριπλασιαστεί μέσα στην τελευταία δεκαετία.

Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν υποβλήθηκε σε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

«Οι ξένοι είναι η πρώτη προτεραιότητα, γιατί φέρνουν χρήματα στη χώρα για τους Αλβανούς», δήλωσε ο Ράμα, επισημαίνοντας ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Αλβανίας έχει τριπλασιαστεί από τότε που ανέλαβε την πρωθυπουργία το 2013.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τον Τζάρεντ Κούσνερ από την έναρξη των διαμαρτυριών.

«Έχει τις δικές του υποθέσεις να ασχοληθεί και, από την άλλη πλευρά, ούτε ο ίδιος ούτε η Ιβάνκα έχουν καμία σχέση με όλα αυτά. Πρόκειται για μια εντελώς ψευδή και κατασκευασμένη ιστορία», δήλωσε ο Έντι Ράμα, επισημαίνοντας ότι στο έργο συμμετέχουν και άλλοι επενδυτές, όπως η καταριανή Power Holding.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο αντισημιτισμός έχει μετατραπεί σε επαναλαμβανόμενο στοιχείο της δημόσιας συζήτησης γύρω από τις διαμαρτυρίες, λόγω της εβραϊκής καταγωγής του Τζάρεντ Κούσνερ και του ρόλου του στη διαμεσολάβηση των Συμφωνιών του Αβραάμ, που οδήγησαν στην εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικές χώρες όπως το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με τον Ράμα, το Ιράν εμπλέκεται σε έναν «υβριδικό πόλεμο παραπληροφόρησης» γύρω από το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο. Υπενθύμισε μάλιστα ότι η Αλβανία έχει βρεθεί στο παρελθόν στο στόχαστρο κυβερνοεπιθέσεων από την Τεχεράνη, ως αντίποινα για την παροχή καταφυγίου σε Ιρανούς αντικαθεστωτικούς.

«Αποτελούν μέρος αυτής της εκστρατείας, γιατί δεν υπάρχει κανείς άλλος που να ενδιαφέρεται να τροφοδοτήσει ένα αφήγημα αντισημιτισμού βασισμένο σε μια απίστευτη και απεχθή ψευδή είδηση», δήλωσε, αναφερόμενος σε θεωρίες συνωμοσίας σύμφωνα με τις οποίες το έργο θα χρησιμοποιηθεί για τη μετεγκατάσταση Παλαιστινίων από τη Γάζα στην περιοχή.

Οι διαδηλωτές και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών υποστηρίζουν, από την πλευρά τους, ότι τα μεμονωμένα αντισημιτικά συνθήματα ή οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν εκφράζουν το σύνολο του κινήματος.

Ο Ράμα επέμεινε ότι δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, ενώ απέρριψε και τον χαρακτηρισμό των κινητοποιήσεων ως «επανάσταση των φλαμίνγκο», υποστηρίζοντας ότι η παραπληροφόρηση έχει διογκώσει τον πραγματικό αριθμό των διαδηλωτών.

Ο Έντι Ράμα δήλωσε ότι κανένας από τους Ευρωπαίους ηγέτες που συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων στο Τίβατ δεν έθεσε το ζήτημα της επίμαχης επένδυσης.

Η Αλβανία φιλοδοξεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030 και ο Αλβανός πρωθυπουργός εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι περιβαλλοντικές ανησυχίες δεν θα επηρεάσουν την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

«Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα μπορέσουν να δουν με τα μάτια τους ότι τα φλαμίνγκο και η ανάπτυξη μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά», δήλωσε.

Ερωτηθείς αν θα φιλοξενούσε στο μέλλον κάποια διεθνή σύνοδο στο υπό σχεδιασμό θέρετρο, ο Ράμα απάντησε στο Politico: «Αυτό δεν θα είναι το δικό μου Mar-A-Lago»

Πηγή: skai.gr

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