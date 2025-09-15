Το Κρεμλίνο προειδοποίησε τη Δευτέρα διά στόματος του εκπροσώπου της Ντμίτρι Πεσκόφ ότι η απαλλοτρίωση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από ευρωπαϊκά κράτη θα έβλαπτε το δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του ΝΑΤΟ.

Νωρίτερα σήμερα η Ρωσία προειδοποίησε μέσω δηλώσεων του Ντμίτρι Μεντβέντεφ ότι θα επιτεθεί σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κράτος επιδιώξει να της αφαιρέσει τα περιουσιακά της στοιχεία.

Τα σχόλια αυτά από ρωσικής πλευράς έρχονται καθώς η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει έναν νέο τρόπο χρηματοδότησης της άμυνας της Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας, χρησιμοποιώντας τα ταμειακά διαθέσιμα που σχετίζονται με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευτεί στην Ευρώπη.

Σχετικά με το ΝΑΤΟ, ο Πεσκόφ υποστήριξε ότι είναι προφανές ότι το ΝΑΤΟ πολεμά τη Ρωσία παρέχοντας άμεση και έμμεση υποστήριξη στην Ουκρανία.

«Το ΝΑΤΟ εμπλέκεται de facto σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

«Το ΝΑΤΟ παρέχει άμεση και έμμεση υποστήριξη στο καθεστώς του Κιέβου. Μπορεί να ειπωθεί με απόλυτη βεβαιότητα ότι το ΝΑΤΟ πολεμά τη Ρωσία».

Όσον αφορά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η υπομονή εξαντλείται σχετικά με το ουκρανικό ο Πεσκόφ ανέφερε ότι «η Ρωσία παραμένει έτοιμη να επιλύσει την κρίση στην Ουκρανία μέσω της διπλωματίας».

