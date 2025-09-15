Ο 28χρονος Παλαιστίνιος, βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Μπασέλ Άντρα (Basel Adra), αγνοείται από προχθές, όταν ο ισραηλινός στρατός εισέβαλλε και κατέλαβε το σπίτι του, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Είχε προηγηθεί ο ξυλοδαρμός του αδελφού και του ξαδέλφου του, από ομάδες Ισραηλινών εποίκων που επιτέθηκαν στο χωριό του, Αλ Τουβάνι.

Ο Μπασέλ Αντρα (αριστερά), νικητής του Οσκαρ μαζί με τον ισραηλινό σκηνοθέτη, Γιουβάλ Αμπραχάμ (δεξιά) για το ντοκιμαντέρ "No Other Land"

Πριν λίγες ώρες, μιλώντας στο Associated Press, ο Αντρά δήλωσε ότι συνόδευσε τους τραυματίες συγγενείς του στο νοσοκομείο. Ενώ βρισκόταν εκεί, έμαθε από την οικογένειά του στο χωριό ότι εννέα Ισραηλινοί στρατιώτες είχαν εισέλθει στο σπίτι του, τον έψαχναν και έψαχναν το τηλέφωνο της συζύγου του.

Basel Adra, the Palestinian co-director of the Oscar-winning documentary “No Other Land,” told The Associated Press that Israeli soldiers conducted a raid at his home in the occupied West Bank on Saturday, looking for him and searching his wife’s phone. https://t.co/WrnyZPV3a9 — The Associated Press (@AP) September 14, 2025

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε από την πλευρά του ότι έλαβε αναφορές ότι «αρκετοί τρομοκράτες πέταξαν πέτρες σε Ισραηλινούς πολίτες κοντά στο Τουβάνι». Μετά τις αναφορές, ο IDF απέστειλε στρατεύματα στο σημείο, «που σάρωσαν την περιοχή και ανέκριναν υπόπτους».

Μεταξύ των συλληφθέντων για ανάκριση ήταν και ο Αντρά, επιβεβαιώνει στρατιωτική πηγή στους Times of Israel.

Ο Ισραηλινός συν-σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ, Γιουβάλ Άμπραχαμ, εξέφρασε την ανησυχία του στο Twitter για την κατάσταση. «Συμβαίνει τώρα: Ο ισραηλινός στρατός κάνει έφοδο στο σπίτι του βραβευμένου με Όσκαρ, Μπαζέλ Άντρα, αφού Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν στο χωριό του νωρίτερα και ξυλοκόπησαν μέλος της οικογένειάς του», έγραψε στο Twitter στις 13 Σεπτεμβρίου.

happening now: Israeli army raiding the house of oscar winner Basel Adra after Israeli settlers attacked his village earlier and beat up his family member. Soldiers could try to abduct Basel into one of Israel's prisons which are effectively torture sites — Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) September 13, 2025

«Οι στρατιώτες θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να απαγάγουν τον Μπαζέλ και να τον μεταφέρουν σε μία από τις φυλακές του Ισραήλ, οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν χώρους βασανιστηρίων» προειδοποίησε ο Άμπραχαμ.

«Μέχρι στιγμής, ο Μπασέλ Άντρα αγνοείται», τονίζει σε ανάρτησή του και ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε χθες το σπίτι του παλαιστίνιου, βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα, στον οποίο τον περασμένο Ιούνιο στην Αθήνα απονείμαμε το Βραβείο Ειρήνης των Πρεσπών, για το ντοκιμαντέρ "No Other Land", μαζί με τον ισραηλινό σκηνοθέτη, Γιουβάλ Αμπραχάμ.… pic.twitter.com/cE9BndYVjf — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) September 15, 2025

Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, ο Μπασέλ Άντρα ήρθε τον περασμένο Ιούνη στην Αθήνα με την οικογένειά του και του απονεμήθηκε το Βραβείο Ειρήνης των Πρεσπών, για το ντοκιμαντέρ "No Other Land".

