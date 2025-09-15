Μετά την Ιρλανδία και την Ολλανδία, που ανακοίνωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό της Eurovision 2026 στη Βιέννη, αν συμμετάσχει και το Ισραήλ - τώρα και Ισπανία ετοιμάζεται να μποϊκοτάρει τη διοργάνωση, ένα μποϊκοτάζ το οποίο προωθείται ήδη από άλλες χώρες.

Ο Ισπανός υπουργός Πολιτισμού Ερνέστ Ουρτασούν δήλωσε σήμερα ότι η Ισπανία δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision, αν το Ισραήλ λάβει μέρος σ' αυτόν.

«Οφείλουμε να ενεργήσουμε ώστε το Ισραήλ να μην συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό Eurovision» και, «αν δεν το καταφέρουμε, η Ισπανία δεν πρέπει να λάβει μέρος» στο διαγωνισμό, δήλωσε ο Ερνέστ Ουρτασούν στη διάρκεια συνέντευξης στο δημόσιο ραδιοσταθμό, υποστηρίζοντας μια θέση την οποία έχουν ήδη υιοθετήσει «η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ολλανδία».

Η απόφαση ανήκει στον οργανωτή του διαγωνισμού Eurovision, την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (UER/EBU), υπογράμμισε.

Μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) απέρριπτε σταθερά κάθε σενάριο αποκλεισμού Του Ισραήλ. Ωστόσο, στα τέλη Αυγούστου για πρώτη φορά, ο διευθυντής της Eurovision, Martin Green, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο.

Όπως δήλωσε, η συμμετοχή του Ισραήλ παραμένει υπό συζήτηση και η τελική απόφαση θα ληφθεί ανάλογα με τις εξελίξεις στο προσεχές διάστημα.

Πρωτοστάτης στη διαμαρτυρία η Ισπανία

Στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της UER τον Ιούλιο, χώρες είχαν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό που πρόκειται να διεξαχθεί το 2026 στη Βιέννη και η UER τους επέτρεψε να αποσυρθούν μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, χωρίς να έχουν οικονομικές συνέπειες.

Ήδη τον περασμένο Μάιο, ο σοσιαλιστής Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είχε δηλώσει πως το Ισραήλ πρέπει να αποκλειστεί από την Eurovision για λόγους «αλληλεγγύης» με τον «λαό της Παλαιστίνης που ζει τον παραλογισμό του πολέμου και των βομβαρδισμών».

Η Ισπανία, η οποία στις 28 Μαΐου 2024 αναγνώρισε το Κράτος της Παλαιστίνης μαζί με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία, είναι τους τελευταίους μήνες μία από τις πιο επικριτικές φωνές στην ΕΕ έναντι της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου και εμφανίζεται ως ιστορικός υποστηρικτής της παλαιστινιακής υπόθεσης.

Στον προηγούμενο διαγωνισμό της Eurovision, η ισπανική δημόσια τηλεόραση είχε αψηφήσει τους διοργανωτές και, υπό την απειλή κυρώσεων, μετέδωσε ένα μήνυμα υποστήριξης προς τους Παλαιστινίους, πριν αναμεταδώσει την εκδήλωση.

«Όταν πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα, η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή. Ειρήνη και δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη», είχε γράψει με λευκά γράμματα σε μαύρο φόντο ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός όμιλος RTVE σε ένα μήνυμα στα ισπανικά και τα αγγλικά, μερικά δευτερόλεπτα πριν από την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού τραγουδιού.

