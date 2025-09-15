Ο 48χρονος Γερμανός Κρίστιαν Μπρίκνερ (Christian Brückner)– καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα και βασικός ύποπτος στην πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης της μικρής Μαντλίν ΜακΚαν (Madeleine McCann) στην Πορτογαλία το 2007 - αναμένεται να αποφυλακιστεί την Τετάρτη.

Η Βρετανική αστυνομία ζήτησε από τον 48χρονο Γερμανό να δώσει κατάθεση σχετικά με την υπόθεση, αλλά ο Μπρίκνερ αρνήθηκε, όπως αναφέρει το BBC

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι εστάλη διεθνής επιστολή αιτήματος ανάκρισης στον Μπρίκνερ, την οποία απέρριψε.

«Ο βασικός ύποπτος στην πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚαν αρνήθηκε να καταθέσει στη Μητροπολιτική Αστυνομία», σύμφωνα με ανακοίνωση του Σώματος.

Ο Μπρίκνερ βρίσκεται στη φυλακή στη Γερμανία για τον βιασμό μιας 72χρονης Αμερικανίδας τουρίστριας στην Πορτογαλία το 2005. Αν και έχει υποδειχθεί ως ο βασικός ύποπτος, δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για κανένα έγκλημα σε σχέση με την υπόθεση ΜακΚάν και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Η τρίχρονη Μαντλίν εξαφανίστηκε από ένα θέρετρο στην Πράια ντα Λουζ, στην περιοχή Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, το 2007 και έκτοτε έχει γίνει μια από τις πιο προβεβλημένες, ανεξιχνίαστες υποθέσεις αγνοουμένων στον κόσμο.

Ο Μπρίκνερ αναγνωρίστηκε ως ύποπτος για την εξαφάνισή της το 2020 και οι Γερμανοί ερευνητές χαρακτήρισαν την υπόθεση ως έρευνα για φόνο.

Μετά την αποφυλάκισή του, οι ερευνητές φοβούνται ότι ο 48χρονος θα φύγει από τη Γερμανία και θα εξαφανιστεί.

