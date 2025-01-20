Γκουτέρες: Η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης θα ήταν «πολύ σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Οποιαδήποτε πλήρης ή μερική προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ θα ήταν "πολύ σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου" προειδοποίησε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας τις δηλώσεις προς την κατεύθυνση αυτή υψηλόβαθμων Ισραηλινών αξιωματούχων.

«Ανησυχώ βαθύτατα από την υπαρξιακή απειλή για την ακεραιότητα και τη συνοχή του κατεχόμενου παλαιστινιακού εδάφους της Γάζας και της Δυτικής Όχθης», δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

«Υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι μιλούν ανοιχτά για επίσημη προσάρτηση του συνόλου ή τμημάτων της Δυτικής Όχθης εντός των προσεχών μηνών. Οποιαδήποτε προσάρτηση αυτού του είδους θα ήταν πολύ σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου», τόνισε, καθώς η επιστροφή σήμερα του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο αναβιώνει στο Ισραήλ τη δημόσια συζήτηση για το ευαίσθητο αυτό θέμα.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε παρουσιάσει συγκεκριμένα σχέδιο που προέβλεπε την προσάρτηση από το Ισραήλ σχεδόν του 30% της Δυτικής Όχθης. Και η πρόθεση του Τραμπ να διορίσει τον Μάικ Χάκαμπι, προσκείμενο των ισραηλινών κύκλων που υποστηρίζουν την εποικιστική δραστηριότητα, στη θέση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Ισραήλ, ενθουσίασε τους θιασώτες της προσάρτησης.

Επαναλαμβάνοντας την υποστήριξή του σε μια λύση δύο κρατών «με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη να ζουν το ένα δίπλα στο άλλο με ειρήνη και ασφάλεια», ο Γκουτέρες κάλεσε από την άλλη πλευρά σε μια "συλλογική προσπάθεια" για να καταστεί δυνατή "η πραγματική επανένωση της Γάζας με τη Δυτική Όχθη, σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και διοικητικό επίπεδο".

Χαιρέτισε επίσης ως μια "αχτίδα ελπίδας" τη συμφωνία εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ την Κυριακή στη Γάζα παράλληλα με την απελευθέρωση ομήρων.

«Τώρα, οι πλευρές πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να εφαρμόσουν πλήρως τη συμφωνία. Καλώ τις πλευρές να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία αυτή θα οδηγήσει στην απελευθέρωση όλων των ομήρων και σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.