Ο Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε 47ος πρόεδρος της Αμερικής και η επίσημη ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου, Whitehouse.gov, απέκτησε νέα διάταξη με τον Τραμπ να βρίσκεται στο φόντο.

«Η Αμερική επέστρεψε» αναγράφεται με κεφαλαία, μεγάλα γράμματα κάτω από τη φωτογραφία του νέου προέδρου.

Όσοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα βλέπουν αρχικά ένα σύντομο βίντεο με αποσπάσματα από την πρώτη θητεία του Τραμπ πριν κατευθυνθούν στον ιστότοπο.

«Κάθε μέρα θα παλεύω για σένα με κάθε ανάσα στο σώμα μου. Δεν θα ησυχάσω μέχρι να παραδώσουμε την ισχυρή, ασφαλή και ευημερούσα Αμερική που αξίζουν τα παιδιά μας και που αξίζετε εσείς. Αυτή θα είναι πραγματικά η χρυσή εποχή της Αμερικής», αναφέρει η ιστοσελίδα, απηχώντας στην εναρκτήρια ομιλία του Τραμπ αμέσως μετά την ορκωμοσία του.

Κάτω από την εικόνα υπάρχει ένας σύνδεσμος που κατευθύνει τους επισκέπτες σε εκτελεστικές ενέργειες.

Ο ιστότοπος περιλαμβάνει επίσης το βιογραφικό του Τραμπ, του αντιπροέδρου JD Vance, της πρώτης κυρίας Μελάνια Τραμπ και του επερχόμενου υπουργικού συμβουλίου, καθώς και μια ενότητα με τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης, όπως το «τέλος του πληθωρισμού και χαμηλότερο κόστος», «φορολογικές περικοπές για τους Αμερικανούς εργαζόμενους, «ασφαλίστε τα σύνορα της Αμερικής», «Αμερικανική ενεργειακή κυριαρχία» και «κάντε τις αμερικανικές πόλεις ξανά ασφαλείς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.