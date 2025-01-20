Η Τάιρα Μπανκς (Tyra Banks), αποκάλυψε ότι το σπίτι της καταστράφηκε από τις πυρκαγιές στο Λος 'Αντζελες.

Καλεσμένη στην αυστραλιανή εκπομπή «Sunrise», η τηλεοπτική παρουσιάστρια και μοντέλο μίλησε για την απώλεια της κατοικίας και εξέφρασε την αλληλεγγύη της σε όλους όσους επλήγησαν από την καταστροφή.

«Δεν έχω μιλήσει γι' αυτό, αλλά, ναι, το έχασα» είπε η Μπανκς. «Δεν ήθελα να τραβήξω την προσοχή πάνω μου γιατί νιώθω, ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που χρειάζονται αυτή την προσοχή, οπότε για αυτό δεν έχω μιλήσει. Ωστόσο, δεν μπορώ να κάθομαι εδώ και να μη σας πω την αλήθεια. Ναι, χάσαμε το σπίτι μας» ανέφερε.

Η σταρ συνέχισε λέγοντας ότι εκείνη και ο σύντροφός Louis Bélanger-Martin βρίσκονταν στο σπίτι ενός φίλου στην Αυστραλία όταν έμαθαν ότι το σπίτι τους κάηκε.

«Γιορτάζαμε και προσπαθούσαμε να περάσουμε καλά. Κοίταζα συνεχώς το τηλέφωνό μου, όχι για το σπίτι μου, μόνο για τους φίλους και την οικογένειά μου. Απλά βεβαιωνόμουν ότι εκκενώνονταν και όλα τα σχετικά. Τότε, ρώτησα τον σύντροφό μου: "Κάτι βλέπω εδώ. Τι νομίζεις;"» συνέχισε το διάσημο μοντέλο.

Αφού διαπίστωσε ότι το σπίτι της χάθηκε σημείωσε: «Δεν είπα τίποτα στους φίλους μου. Απλά έμεινα σε εκείνη τη στιγμή. Μετά πήγαμε σπίτι και κλάψαμε. Ήταν η στιγμή μας».

Η παρουσιάστρια δήλωσε ότι ενώ η περιουσία της καταστράφηκε, πολλά από τα πολύτιμα αντικείμενα της οικογένειας είτε τα είχαν μαζί τους είτε στη Νέα Υόρκη λόγω των συχνών μετακινήσεων μεταξύ Αυστραλίας και Νέας Υόρκης.

«Έτσι, δεν τα έχασα αυτά, δόξα τω Θεώ» υπογράμμισε.

Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν το Λος 'Αντζελες από τις 7 Ιανουαρίου άφησαν πίσω τους μια εικόνα στάχτης και απελπισίας. Ανάμεσα στους χιλιάδες κατοίκους που έχασαν τα σπίτια τους, βρίσκονται και αγαπημένοι αστέρες του Χόλυγουντ όπως οι 'Αννα Φάρις (Anna Faris), Ρίκι Λέικ (Ricki Lake), Λέιτον Μίστερ (Leighton Meester) και Τζούλια Λούις-Ντρέιφους (Julia Louis-Dreyfus) σύμφωνα με το People.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.