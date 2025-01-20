Μακρόν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία «δεν θα τελειώσει αύριο-μεθαύριο»

Ο πόλεμος στην Ουκρανία «δεν θα τελειώσει αύριο-μεθαύριο», προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ανήμερα της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος προεκλογικά είχε υποσχεθεί πως θα σταματούσε τον πόλεμο εντός 24 ωρών από την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ.

«Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη και ασφάλεια στην Ευρώπη χωρίς τους Ευρωπαίους και χωρίς να τις διαπραγματευτούν οι Ευρωπαίοι», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος κατά την ομιλία του σε αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων κοντά στη Ρεν.

«Το σημερινό διακύβευμα είναι να δώσουμε στην Ουκρανία τα μέσα για να αντέξει και να ξεκινήσει τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις από θέση ισχύος. Το αυριανό διακύβευμα, όταν σταματήσουν οι εχθροπραξίες, θα είναι να δώσουμε εγγυήσεις στην Ουκρανία ότι ο πόλεμος δεν θα επιστρέψει στην επικράτειά της, καθώς και εγγυήσεις για τη δική μας ασφάλεια», υπογράμμισε.

Προειδοποίησε επίσης ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από αμερικανικά όπλα, πιέζοντας για περισσότερες επενδύσεις σε ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες. «Δεν γίνεται να αυξάνουμε το χρέος μας, να δαπανούμε περισσότερα για την άμυνά μας, προκειμένου να ενισχύσουμε τη βιομηχανία, τον πλούτο και τις θέσεις εργασίες σε άλλες ηπείρους».

Ο Μακρόν είπε ότι η Γαλλία έχει «τον πιο αποτελεσματικό στρατό στην Ευρώπη» και εκπλήρωσε τον στόχο του ΝΑΤΟ για 2% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες. Υπογράμμισε όμως ότι δεν θα μπορούσε να επαναπαυθεί στις δάφνες της όταν οι ΗΠΑ ενδέχεται να αποσύρουν στρατεύματα από την Ευρώπη, συμπληρώνοντας ότι ο στόχος του 2% ίσως να μην είναι επαρκής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.