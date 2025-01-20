Έγγραφο Λευκού Οίκου: Ο Τραμπ αποσύρει ξανά τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποσύρει ξανά τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, σύμφωνα με έγγραφο του Λευκού Οίκου που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Στην πρώτη του προεδρική θητεία ο Τραμπ είχε ξανά αποσύρει τη χώρα από αυτήν τη Συμφωνία.

Ο Δημοκρατικός τέως πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επανέφερε τις ΗΠΑ στη Συμφωνία και τώρα στη νέα του θητεία ο Τραμπ αποφασίζει εκ νέου απόσυρση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

