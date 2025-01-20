Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Τραμπ αποσύρει ξανά τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα

Στην πρώτη του προεδρική θητεία ο Τραμπ είχε ξανά αποσύρει τη χώρα από αυτήν τη Συμφωνία - Ο Μπάιντεν είχε επαναφέρει τις ΗΠΑ στη Συμφωνία

Έγγραφο Λευκού Οίκου: Ο Τραμπ αποσύρει ξανά τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποσύρει ξανά τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, σύμφωνα με έγγραφο του Λευκού Οίκου που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Στην πρώτη του προεδρική θητεία ο Τραμπ είχε ξανά αποσύρει τη χώρα από αυτήν τη Συμφωνία.

Ο Δημοκρατικός τέως πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επανέφερε τις ΗΠΑ στη Συμφωνία και τώρα στη νέα του θητεία ο Τραμπ αποφασίζει εκ νέου απόσυρση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ ορκωμοσία Τραμπ Συμφωνία του Παρισιού ΗΠΑ κλίμα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark