Σαλβαδόρ: Συλλογικότητα ζητεί το Ανώτατο Δικαστήριο να κηρύξει αντισυνταγματική τη φυλάκιση μεταναστών από τη Βενεζουέλα που απέλασαν οι ΗΠΑ

Συμμαχία οργανώσεων ζήτησε χθες Παρασκευή από το Ανώτατο Δικαστήριο του Σαλβαδόρ να κηρύξει «αντισυνταγματική» την κράτηση σε πελώρια φυλακή στο κράτος της κεντρικής Αμερικής 200 και πλέον πολιτών της Βενεζουέλας που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ τον Μάρτιο.

Το αίτημα αυτό αφορά «ενέργειες της εκτελεστικής εξουσίας», οι οποίες «υποδέχτηκαν και μετήγαγαν στη φυλακή πολίτες της Βενεζουέλας προερχόμενους από τις ΗΠΑ», εξήγησε στον Τύπο η Μαρισέλα Ραμίρες, του Συνασπισμού Αντίστασης και Λαϊκής Ανταρσίας, που υπέβαλε το αίτημα αυτό στο συνταγματικό τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Πέρα από τις «σοβαρές παραβιάσεις» των δικαιωμάτων των υπηκόων της Βενεζουέλας, δεν έχουν δημιουργηθεί «νομικοί μηχανισμοί» που να επιτρέπουν κάτι τέτοιο, καθώς η κυβέρνηση δεν έθεσε καν το ζήτημα στη Βουλή, επισήμανε η κυρία Ραμίρες.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ναγίμπ Μπουκέλε «παραβιάζει με κατάφωρο τρόπο θεμελιώδη δικαιώματα ανθρώπων», καθώς «δεν δικάστηκαν» στο Σαλβαδόρ, επέμεινε.

Τη 16η Μαρτίου, η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέλασε πάνω από 200 υπηκόους της Βενεζουέλας, τους οποίους κατηγόρησε χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις για αυτό πως είναι μέλη της συμμορίας Tren de Aragua.

Ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ πρότεινε τον Φεβρουάριο η χώρα του να υποδεχθεί φυλακισμένους στις ΗΠΑ έναντι αμοιβής.

Ο ομόλογός του της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έχει υποστηρίξει ότι 324 υπήκοοι της χώρας του απελάθηκαν τη 16η Μαρτίου και μετήχθησαν σε σαλβαδοριανή φυλακή, όχι 238 όπως ανακοίνωσαν η Ουάσιγκτον και το Σαν Σαλβαδόρ.

Ομάδα 17 ανθρώπων που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ έφτασε στο κράτος της κεντρικής Αμερικής τη Δευτέρα.

Όλοι έχουν οδηγηθεί στο κέντρο κράτησης υπόπτων για τρομοκρατία (CECOT), φυλακή υψίστης ασφαλείας που οικοδομήθηκε κατά διαταγή του κ. Μπουκέλε στο πλαίσιο του «πολέμου» που κήρυξε εναντίον συμμοριών και θεωρείται η μεγαλύτερη στη Λατινική Αμερική.

Παράλληλα, εταιρεία δικηγόρων που προσέλαβε το Καράκας έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των πολιτών της Βενεζουέλας. Ζήτησε τη Δευτέρα από σαλβαδοριανή εισαγγελική λειτουργό αρμόδια για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων να εξακριβώσει την κατάσταση της υγείας τους.

