Οι de facto αρχές της Συρίας λένε πως «μελετούν» έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για τις σφαγές αλαουιτών

Η νέα de facto κυβέρνηση της Συρίας διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή πως «μελετά σε βάθος» έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας που καλεί να διενεργηθεί έρευνα για τις σφαγές που διαπράχθηκαν τον Μάρτιο, με θύματα κυρίως αλαουίτες, μέλη της μειονότητας της Συρίας στην οποία ανήκει ο ανατραπείς πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ.

Στις αρχές Μαρτίου, οι παραθαλάσσιες περιοχές της δυτικής Συρίας μετατράπηκαν σε θέατρο των χειρότερων σκοτωμών αφότου πήρε την εξουσία στις αρχές Δεκεμβρίου συμμαχία υπό την ηγεσία ισλαμιστών.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πάνω από 1.700 πολίτες, στη μεγάλη πλειονότητά τους άμαχοι, σκοτώθηκαν.

Σε ανακοίνωσή της που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή, η νέα εξουσία ανέφερε πως «μελετά σε βάθος την έκθεση της Αμνηστίας για τα γεγονότα στις συριακές ακτές» και τα «προκαταρκτικά συμπεράσματα που περιέχει».

«Επαφίεται στην εθνική ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας και εξακρίβωσης των γεγονότων να τα αποτιμήσει, βάσει της εντολής της, της ανεξαρτησίας της και των εξουσιών που της παραχωρήθηκαν με προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Χθες Πέμπτη η Διεθνής Αμνησία ζήτησε από τις de facto συριακές αρχές να φροντίσουν οι υπεύθυνοι για τις σφαγές αυτές να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης κάνοντας λόγο για πιθανά «εγκλήματα πολέμου».

Η νέα εξουσία στη Δαμασκό κατηγόρησε ένοπλους οπαδούς του πρώην προέδρου Άσαντ ότι προκάλεσαν το ξέσπασμα της βίας εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον των νέων δυνάμεων ασφαλείας.

Οι νέες αρχές του προσωρινού προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα στηλίτευσαν το ότι «η έκθεση (της Αμνηστίας) δεν πήρε υπόψη της «το ευρύτερο πλαίσιο των γεγονότων».

Η βία άρχισε με «επίθεση εκ προμελέτης» που διαπράχθηκε από «υπολείμματα του προηγούμενου καθεστώτος» κι έβαλε στο στόχαστρο «προσωπικό του στρατού και των υπηρεσιών εσωτερικής ασφαλείας», σημείωσε.

Στο χάος που ακολούθησε, συνέχισε, «έλαβαν χώρα ενέργειες αντιποίνων και σοβαρές παραβιάσεις», παραδέχτηκε, υποσχόμενη ότι θα γίνει έρευνα και θα δημοσιοποιηθεί πόρισμα μέσα σε έναν μήνα.

Τη Δευτέρα άλλοι δώδεκα άμαχοι, στην πλειονότητά τους αλαουίτες, δολοφονήθηκαν από ενόπλους στη δυτική και στην κεντρική Συρία, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία, βασιζόμενη σε ευρύ δίκτυο πηγών στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

