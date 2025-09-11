Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Πρόεδρε Τραμπ μην πιαστείς κορόιδο»: Διαφήμιση κατά του Νετανιάχου στο Fox

«Για χρόνια, ο Νετανιάχου χειραγωγούσε Αμερικανούς προέδρους. Ξεγέλασε τον Μπιλ Κλίντον, εξαπάτησε τον Ομπάμα, ξεγέλασε τον Μπάιντεν», αναφέρει το διαφημιστικό σποτ

Νετανιαχου_Τραμπ

Μια αιχμηρή διαφήμιση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου προβλήθηκε στο Fox News, μέσα από την εκπομπή “Fox & Friends” που παρακολουθεί στενά ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι «χειραγώγησε» Αμερικανούς προέδρους και προειδοποιώντας τον Τραμπ να μην «πιαστεί κορόιδο» στο ζήτημα της Γάζας.

«Για χρόνια, ο Νετανιάχου χειραγωγούσε Αμερικανούς προέδρους. Ξεγέλασε τον Μπιλ Κλίντον, εξαπάτησε τον Ομπάμα, ξεγέλασε τον Μπάιντεν. Τώρα προσπαθεί να σε κοροϊδέψει για τη Γάζα, Πρόεδρε Τραμπ», λέει η φωνή στο διαφημιστικό.

«Το Νόμπελ Ειρήνης που αξίζετε είναι εφικτό, κύριε Πρόεδρε. Αλλά όλοι όσοι εμπιστεύτηκαν τον Νετανιάχου βγήκαν χαμένοι. Νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του. Είναι απελπισμένος. Έκανε τους αδύναμους Αμερικανούς προέδρους να φαίνονται κορόιδα. Πρόεδρε Τραμπ, μην του επιτρέψετε να το κάνει αυτό σε εσάς», προειδοποιεί η διαφήμιση.

Το διαφημιστικό φέρεται να έχει χρηματοδοτηθεί από μια άγνωστη ομάδα με το όνομα MAGAFNP, η οποία δεν διαθέτει ψηφιακό αποτύπωμα.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπενιαμίν Νετανιάχου Ντόναλντ Τραμπ FOX
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark