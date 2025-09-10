Πρωθυπουργός Κατάρ: Ο Νετανιάχου παρασύρει στο χάος τη Μέση Ανατολή - Θα υπάρξει απάντηση

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας τον ότι «οδηγεί τη Μέση Ανατολή στο χάος».

Ο Καταριανός πρωθυπουργός, σε συνέντευξή του στο CNN, διαμήνυσε ότι «σήμερα ολόκληρη η περιοχή του Κόλπου βρίσκεται σε κίνδυνο» μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα, προειδοποιώντας ότι επίκειται απάντηση σε συντονισμό με τους εταίρους της περιοχής.

Ο Αλ Θάνι αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για τη διοργάνωση συνόδου στην Ντόχα το προσεχές διάστημα στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο Αλ Θάνι χαρακτήρισε την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα ως «κρατική τρομοκρατία» λέγοντας: «δεν έχω λόγια να εκφράσω την οργή μας για μια τέτοια ενέργεια… αυτό είναι κρατική τρομοκρατία». «Έχουμε προδοθεί», σημείωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκφράσει τη στήριξή τους προς το Κατάρ «σε πολλές περιπτώσεις».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ενημερώθηκε για το χτύπημα μόλις λίγο πριν ξεκινήσει και όχι από το Ισραήλ, αλλά από τον Πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου Στρατηγό Νταν Κέιν. Αμέσως ζήτησε από τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, που διατηρεί μακροχρόνια σχέση με την ηγεσία του Κατάρ, να ενημερώσει την Ντόχα.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωσε ότι Καταριανοί αξιωματικοί που τραυματίστηκαν από την ισραηλινή επίθεση βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ντόχα επανεξετάζει «τα πάντα» σχετικά με τον ρόλο της ως διαμεσολαβητή, αλλά και για το μέλλον της Χαμάς στο Κατάρ, μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Ο Αλ Θάνι κατηγόρησε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι «προσπαθεί να υπονομεύσει κάθε πιθανότητα σταθερότητας και ειρήνης» με την επίθεση κατά της ηγεσίας της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα.

Ο Αλ Θάνι υπογράμμισε ότι η συνάντησή του με την ηγεσία της Χαμάς ήταν «πολύ γνωστή» και αποτελούσε μέρος του ρόλου του Κατάρ ως διαμεσολαβητή στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

«Όλα σχετικά με τη συνάντηση είναι γνωστά σε Ισραηλινούς και Αμερικανούς. Δεν είναι κάτι που κρύβουμε», δήλωσε, απορρίπτοντας τις κατηγορίες ότι το Κατάρ «παρέχει καταφύγιο σε τρομοκράτες».

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

«Πιστεύω ότι με αυτό που έκανε ο Νετανιάχου χθες, απλώς σκότωσε κάθε ελπίδα για αυτούς τους ομήρους», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αλ Θάνι σημείωσε ότι δεν μπορεί να προβλέψει ποια θα ήταν η απάντηση της Χαμάς στις τελευταίες αμερικανικές εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός αν το Ισραήλ δεν είχε πλήξει τη Ντόχα, αλλά προειδοποίησε ότι Ισραήλ και Χαμάς «θα ξεμείνουν από ευκαιρίες» για συμφωνία.

«Το πρωί της επίθεσης συναντούσα μία οικογένεια ομήρων. Βασίζονται σε αυτή τη διαμεσολάβηση, δεν έχουν άλλη ελπίδα», πρόσθεσε.

