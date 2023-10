«Ασύλληπτη φρίκη»: Σοκάρουν οι φωτό με εγκλήματα της Χαμάς κατά αμάχων που ανήρτησε ο πρέσβης του Ισραήλ

Σοκάρουν οι φωτογραφίες της κυβέρνησης του Ισραήλ που ανήρτησε ο πρέσβης της χώρας στην Αθήνα, Νόαμ Κατς, και δείχνουν εγκλήματα της Χαμάς κατά αμάχων.

«Κάθε ώρα αποκαλύπτονται οι διαστάσεις του τρόμου. Οι αριθμοί αυξάνονται και οι εκτιμήσεις μιλούν για 600 δολοφονημένους» τονίζει σε μήνυμά του στο Χ o πρέσβης του Ισραήλ.



«Η καρδιά και το μυαλό δεν μπορούν να συλλάβουν τη φρίκη. Η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς είναι μια δολοφονική εγκληματική οργάνωση. Το Ισραήλ θα αμυνθεί. Αυτή η οργάνωση πρέπει να ηττηθεί και η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενωθεί για να στηρίξει την εκστρατεία εναντίον της» τονίζει ο κ. Κατς, επισημαίνοντας στο μήνυμά του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.



Προσοχή σκληρές εικόνες

