Σοκάρει το βίντεο της ισραηλινής πρεσβείας: Η Χαμάς εκτελεί ένα κορίτσι μπροστά στην οικογένειά του

Αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο που ανήρτησε η ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα. Όπως αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ, το βίντεο δείχνει μια ισραηλινή οικογένεια που είναι όμηρος ενόπλων της Χαμάς, οι οποίοι εκτέλεσαν μπροστά στα μάτια τους ένα από τα τρία παιδιά τους, ένα κορίτσι. Τα παιδιά βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

«Ήθελα να μείνει ζωντανή» δηλώνει η αδελφή του κοριτσιού που δολοφονήθηκε. «Δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει; Δεν υπάρχει;» «Όχι» απαντά η μητέρα. «Η αδελφή μου πέθανε» αναφέρει το κορίτσι. «Αυτός (ο ένοπλος της Χαμάς) είπε ότι ‘πήγε στον παράδεισο’» της λέει η μητέρα της.



«Αυτό είναι ένα από εκείνα τα βίντεο που θα ευχόμασταν να μην χρειαστεί να μοιραστούμε. Ένα παιδί από το Ισραήλ εκτελείται μπροστά στα αδέρφια και τους γονείς της που αυτή τη στιγμή κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς. Αν αυτό δεν είναι καθαρό κακό, τίποτα δεν είναι. Βοηθήστε μας να εξασφαλίσουμε ότι ο κόσμος γνωρίζει τι συμβαίνει» τονίζει η ισραηλινή πρεσβεία στην ανάρτησή της στο X.



This is one of those videos we wish we didn’t have to share.



An Israeli child is executed in front of her siblings and parents who are currently being held hostage by Hamas.



If this isn’t pure evil, nothing is.



Please help us make sure the world knows what is happening. pic.twitter.com/soOloHPDFA