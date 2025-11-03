Πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα: Ο Ερντογάν δεν θέλει να επαναφέρει την Οθωμανική Αυτοκρατορία

Ο Ερντογάν δεν θέλει να επαναφέρει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Η Τουρκία δεν κήρυξε τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση και γι' αυτό πέτυχε η συμφωνία στη Γάζα» είπε ο Τομ Μπάρακ.

ABD TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ BARRACK:



Gazze’deki ateşkes, Türkiye olmasaydı gerçekleşmezdi.



Başkan Trump, dört kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hakkını teslim etti.



Son anda iki taraf hâlâ ikna olmamıştı. Şeyh Muhammed ve Katar olağanüstü bir iş çıkarmıştı. Herkes elinden gelenin en… pic.twitter.com/yQfjvpjKXA — Yunus Paksoy (@yunuspaksoy) November 1, 2025

Ο Τομ Μπαράκ δήλωσε: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την Τουρκία. Ο πρόεδρος Τραμπ τέσσερις φορές έχει αναγνωρίσει τις ενέργειες του Προέδρου Ερντογάν. Την τελευταία στιγμή, και οι δύο πλευρές δεν είχαν πειστεί ακόμη. Ο Σεΐχης Μοχάμεντ και το Κατάρ είχαν κάνει εξαιρετική δουλειά. Όλοι είχαν κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσαν.

Ωστόσο, ο βασικός παράγοντας για την επίτευξη της εκεχειρίας ήταν η σχέση της Τουρκίας με τη Χαμάς, το ότι η Άγκυρα δεν κήρυξε τη Χαμάς ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση επέτρεψε στον Ερντογάν να πείσει και τις δύο πλευρές. Γι' αυτό το Ισραήλ ανησυχεί δικαιολογημένα για τον ρόλο της Τουρκίας σε αυτή τη διαδικασία.

Επειδή η ρητορική μεταξύ του Προέδρου Ερντογάν και του Νετανιάχου είναι αυτή τη στιγμή αρκετά σκληρή: Λέγεται ότι ο Νετανιάχου θέλει ένα «Μεγάλο Ισραήλ», να καταλάβει τα πάντα και να επεκταθεί μέχρι τα τουρκικά σύνορα. Λέγεται ότι ο Ερντογάν θέλει να επαναφέρει την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να καταλάβει το Ισραήλ. Κανένα από τα δύο δεν ισχύει. Προς το παρόν, η κατάσταση είναι σταθερή. Η Τουρκία θα συνεχίσει να αποτελεί παράγοντα στη διαδικασία.»

Μπάρακ: Τουρκία και Ισραήλ δεν θα πολεμήσουν

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα προβλέπει σύντομα συμφωνίες μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας.

ABD TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ BARRACK:



Bu arada, Türkiye ve İsrail konusunda bahse girerim ki… Eğer birlikteliğimizi korursak, bu ivmeyi sürdürürsek, Jared Kushner, Steve Witkoff ve harika ekipler Gazze’deki süreci ilerletmeye devam ederse…



Çok uzun olmayan bir süre içinde Türkiye… pic.twitter.com/AxvQVOBm99 — Yunus Paksoy (@yunuspaksoy) November 1, 2025

«Αν διατηρήσουμε την ενότητά μας, αν διατηρήσουμε αυτή την ορμή, αν ο Τζάρεντ (Κούσνερ), ο Στιβ (Γουίτκοφ) και η υπέροχη ομάδα τους συνεχίσουν να προωθούν τη διαδικασία στη Γάζα... Θα δείτε μια εμπορική συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ο πρόεδρος (Τραμπ) άλλαξε ολόκληρη τη σκακιέρα. Αυτή η αλλαγή συμβαίνει παντού. Η Τουρκία και το Ισραήλ δεν θα πολεμήσουν μεταξύ τους. Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν θα συμβεί και η αρμονία θα αναδυθεί από την Κασπία Θάλασσα μέχρι τη Μεσόγειο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.