Φιντάν: Κρίσιμης σημασίας η συμμετοχή της Τουρκίας στον μηχανισμό SAFE

Τα τουρκικά ΜΜΕ κατηγορούν τον Νίκο Δένδια: «Η Ελλάδα ανέπτυξε το σύστημα Κένταυρος εναντίον τουρκικών drone».

«Ο Έλληνας υπουργός κατηγορεί τη Γερμανία και τη Βρετανία για τη συνεργασία τους με την Τουρκία» ανέφεραν τα τουρκικά μέσα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Τηλεοπτικό δίκτυο CNN TURK: Ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του τόσο για τη συμφωνία που υπέγραψαν ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ για 20 μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter, όσο και για την επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στην Άγκυρα, εκφράζοντας ισχυρισμούς και κατηγορίες κατά της Τουρκίας.

Αρχικά ισχυρίστηκε ότι η Τουρκία ακολουθούσε μια εξωτερική πολιτική βασισμένη σε μια «νεοοθωμανική» νοοτροπία, απειλώντας την Ελλάδα με πόλεμο και επαναλαμβάνοντας ισχυρισμούς περί «κατοχής» της Κύπρου. Στη συνέχεια, ισχυρίστηκε ότι τα συμφέροντα του Δυτικού κόσμου είναι ασυμβίβαστα με αυτά της Τουρκίας.

Ο Δένδιας ανέφερε ότι «Δεν είμαι εγώ αυτός που θα πει στη Γερμανία ποια εξωτερική πολιτική να ακολουθήσει εναντίον μιας άλλης χώρας. Όσο για τους Βρετανούς, τους ρώτησα πριν από λίγες ημέρες: «Μοιράζονται το Λονδίνο και η Άγκυρα την ίδια κοσμοθεωρία, τις ίδιες ελπίδες και τις ίδιες προσδοκίες;»

Ο Δένδιας ανέφερε πως η Ελλάδα ανέπτυξε δικό της σύστημα εναντίον των τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ο Δένδιας ανέφερε πως 'σύμφωνα με τις πληροφορίες μας η Τουρκία έχει αναπτύξει 1 εκατομμύρια μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σημαντικό νούμερο. Όμως, εμείς αναπτύξαμε το σύστημα Κένταυρος που εἰναι εναντίον αυτών. Κάθε χώρα που αγοράζει τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, έχει κι έναν αντίπαλο. Αυτοι οι αντίπαλοι μπορούν να αγοράζουν το σύστημα μας το 'Κένταυρος'».

Ανησυχία στην Τουρκία για την τετραμερή Ελλάδας - ΗΠΑ - Ισραήλ - Κύπρου

«Με το συμβούλιο ενέργειας στην Αθήνα επιχειρούν να αποκλείσουν την Τουρκία από την Ανατολική Μεσόγειο»



Τηλεοπτικό δίκτο A HABER: «Yπάρχει μια τετραμερής συνάντηση στην Αθήνα στις 6 Νοεμβρίου. Εκεί θα συναντηθούν οι υπουργοί Ενέργειας της Ελλάδας, των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της 'Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου' (Κυπριακή Δημοκρατία). Δηλαδή, και ο Ελληνοκύπριος υπουργός Άμυνας θα είναι εκεί. Θα συζητήσουν την υπαρκτή ενεργειακή συνεργασία τους, που αποκλείει και αφήνει εκτός την Τουρκία. Εμείς ξέρετε έχουμε τη συμφωνία θαλάσσιων περιοχών ευθύνης με τη Λιβύη και υπάρχει ομαλοποίηση των σχέσεων με την Αίγυπτο με την προσδοκία να υπάρξει κάποια συμφωνία.Έχουν ως στόχο την ενεργειακή συνεργασία, τον διάδρομο ΙΜΕC και την ασφάλεια της Νότιας Κύπρου.

Ουσιαστικά επιχειρούν να χαράξουν έναν χάρτη που αποκλείουν την Τουρκία. Το κάνουν εσκεμμένα και αυτός είναι και ο λόγος που ο πρόεδρος μας εναντιώθηκε σε αυτό το σχέδιο. To είχαν επιχειρήσει και με τον αγωγό EastMed».

Φιντάν: Κρίσιμης σημασίας η συμμετοχή της Τουρκίας στον μηχανισμό SAFE

«Υπάρχει περιοχή ασφαλείας που υπερβαίνει την ΕΕ όπου εκεί είναι η Τουρκία, η Βρετανία και η Νορβηγία» είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Χακάν Φιντάν: «Όπως τονίζουμε συνεχώς, η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας πρέπει να αποκτήσει αποτρεπτική ικανότητα. Από την άποψη αυτή, είναι προς το συμφέρον όλων των μερών να ενεργήσουν με μια στρατηγική οπτική αντί για στενούς πολιτικούς υπολογισμούς. Ως Τουρκία, πιστεύουμε ότι οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας θα πρέπει να συμπληρώνουν το ΝΑΤΟ. Αναμένουμε ειλικρινά ότι τα βήματα που θα γίνουν στον τομέα αυτό να πραγματοποιηθούν με τρόπο που θα περιλαμβάνει και τους συμμάχους εκτός ΕΕ. Η ενεργός συμμετοχή της Τουρκίας στον μηχανισμό SAFE είναι κρίσιμης σημασίας τόσο για τις διμερείς μας σχέσεις όσο και για την ασφάλεια της Ευρώπης.

» Εδώ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η ΕΕ, η Τουρκία, η Νορβηγία, όπως η ανατολική, η δυτική, η βόρεια πτέρυγα, όλα αυτά έρχονται μαζί και η ευρωπαϊκή περιοχή γενικά, δηλαδή υπάρχει μια ευρωπαϊκή περιοχή που υπερβαίνει την ΕΕ, στην οποία συμμετέχουν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία... Πως μπορεί να υπάρξει μια νέα κατανόηση της αρχιτεκτονικής ασφάλειας, πώς μπορεί η περιοχή μας να παράγει περισσότερη σταθερότητα, ευημερία και ειρήνη στο πλαίσιο αυτής της αρχιτεκτονικής ασφάλειας».

