Η ανώτατη στρατιωτική εισαγγελέας των IDF υποστράτηγος Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι (φωτογραφία) και ο πρώην στρατιωτικός εισαγγελέας, συνταγματάρχης Ματάν Σολομές συνελήφθησαν αργά το βράδυ της Κυριακής στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας της ισραηλινής αστυνομίας για ύποπτη διαρροή πληροφοριών και άλλα σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από ειδική ερευνητική ομάδα και αποτελούν μέρος μιας συνεχιζόμενης έρευνας.

Η Τομέρ-Γερουσάλμι παραδέχτηκε ότι πέρυσι διέρρευσε στα μέσα ενημέρωση ένα βίντεο που φέρεται να έδειχνε στρατιώτες να κακοποιούν άγρια έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο στο στρατιωτικό κέντρο κράτησης Σντε Τεϊμάν.

Τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι δύο ήταν ύποπτοι για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης σχετικά με τη διαρροή του βίντεο κακοποίησης και μια φερόμενη επακόλουθη συγκάλυψη σχετικά με μια εσωτερική έρευνα.

Η Τομέρ-Γερουσάλμι εξαφανίστηκε την Κυριακή για αρκετές ώρες, με το αυτοκίνητό της να εντοπίζεται κοντά σε μια παραλία του Τελ Αβίβ, πριν εντοπιστεί ζωντανή και καλά στην υγεία της.

Η αστυνομία υποψιάζεται ότι η Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι, η οποία παραιτήθηκε την Παρασκευή λόγω σκανδάλου διαρροής πληροφοριών, μπορεί να πέταξε το κινητό της τηλέφωνο στη θάλασσα την Κυριακή, αναφέρει η εφημερίδα Haaretz.

Και οι δύο ύποπτοι αναμένεται να οδηγηθούν την Κυριακή ενώπιον του Ειρηνοδικείου του Τελ Αβίβ για ακρόαση προσωρινής κράτησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.