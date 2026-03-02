Ο πρέσβης του Ιράν στην Ισπανία, Ρεζά Ζαμπίμπ, προειδοποίησε ότι η χώρα του «θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε αμερικανική βάση στην Ευρώπη, εάν χρειαστεί».

Ο ίδιος δήλωσε ότι το Ιράν είναι «μια χώρα ικανή να αντιδράσει», όπως μεταδίδει το Sky News.

Μπορείτε να δείτε LIVΕ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή εδώ.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας διέταξε την ενίσχυση των μέτρων επιτήρησης και ασφάλειας σε ολόκληρη την Ισπανία λόγω πιθανών απειλών.

Η δήλωσή του σημειώνεται μετά την άρνηση της Ισπανίας να δώσει στις ΗΠΑ την άδεια να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός της για να επιτεθούν στο Ιράν, αναγκάζοντας τις ΗΠΑ να αποσύρουν αρκετά αεροσκάφη KC-135 από τις βάσεις στο Κάντιθ και τη Σεβίλλη.

Τα αμερικανικά αντιτορπιλικά USS Bulkeley και USS Roosevelt, τα οποία απέπλευσαν από το Κάντιθ την περασμένη εβδομάδα, συμμετείχαν στις επιθέσεις στο Ιράν, επιβεβαίωσαν οι ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

