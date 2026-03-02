Ο Τραμπ δηλώνει έτοιμος να στείλει χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν «αν χρειαστεί»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δεν θα διστάσει να στείλει αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν «αν αυτό χρειαστεί», προσθέτοντας ότι η προοπτική αυτή δεν «τον αγχώνει», σε συνέντευξή του στη New York Post.

«Δεν με αγχώνει (η αποστολή) χερσαίων στρατευμάτων - όπως όλοι οι πρόεδροι λένε "Δεν θα υπάρξουν χερσαία στρατεύματα". Δεν το λέω αυτό», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσθέτοντας, «λέω, "Πιθανότατα δεν τα χρειαζόμαστε" ή "αν χρειαστεί"».

Παράλληλα ο Τραμπ δήλωσε στο CNN πως το «μεγάλο κύμα» στον πόλεμο με το Ιράν δεν έχει έρθει ακόμη, και πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον δεν γνωρίζει ποιος θα είναι ο νέος ηγέτης της χώρας μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε σκληρά. Το μεγάλο κύμα δεν έχει καν συμβεί. Το μεγάλο κύμα έρχεται σύντομα», είπε ο Τραμπ, λέγοντας στο CNN ότι δεν είναι σαφές ποιος ηγείται τώρα της χώρας.

«Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ηγεσία. Δεν γνωρίζουμε ποιον θα επιλέξουν», είπε.

Πηγή: skai.gr

