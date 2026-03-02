Συστάσεις προς τους πολίτες για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης δημοσίευσε η Κυπριακή Πολιτική Άμυνα.

Αναφορικά με το πλησιέστερο καταφύγιο, η Πολιτική Άμυνα αναφέρει πως στην εφαρμογή SafeCY ή επικοινωνώντας με το Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων της Πολιτικής Άμυνας, στο +357 22 403 451 ή +357 22 403 452, μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης να μάθει που αυτό βρίσκεται.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ, μάλιστα, καλούν τους Αμερικανούς πολίτες να εντοπίσουν το πλησιέστερο καταφύγιο στο χώρο που βρίσκονται για να είναι προετοιμασμένοι σε περίπτωση επίθεσης.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, θα ηχήσουν σειρήνες στις επηρεαζόμενες περιοχές και θα γίνουν ανακοινώσεις μέσω διαφόρων καναλιών, συμπεριλαμβανομένων του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης για ενημέρωση του πληθυσμού και για να κατευθυνθεί προς το πλησιέστερο καταφύγιο. Αν δεν υπάρχει καταφύγιο σε κοντινή απόσταση, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλή χώρο, εσωτερικά της οικίας ή του επαγγελματικού τους χώρου, όπως υπόγειοι χώροι, υπόγειοι χώροι στάθμευσης και χώροι με συμπαγείς τοίχους.

Η Πολιτική Άμυνα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Προτιμήστε να παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους.Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο και δεν παρέχεται χρόνος για αναζήτηση καταφυγίου, ξαπλώστε μπρούμυτα στο έδαφος, κατά προτίμηση μέσα σε μικρό λάκκο ή χαντάκι, και καλύψετε το κεφάλι με τα χέρια.

Η Πολιτική Άμυνα παραμένει σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα με στόχο να συμβάλει στην προστασία των πολιτών με όλα τα διαθέσιμα μέσα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.