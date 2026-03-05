Ο ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ δήλωσε σήμερα ότι σε λίγες ημέρες θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για το Ιράν να απειλήσει τα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας πως ο αριθμός των πυραύλων που εκτοξεύουν οι ιρανικές δυνάμεις έχει ήδη μειωθεί.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, ο Ντάνι Ντανόν ζήτησε από τους Ισραηλινούς και τους γείτονές τους να κάνουν υπομονή, καθώς θεωρεί πως είναι αποκλειστικά θέμα χρόνου να ελαχιστοποιηθούν οι δυνατότητες των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με τον Ντανόν, είναι ήδη εμφανή τα αποτελέσματα εκατοντάδων πληγμάτων σε εκτοξευτήρες πυραύλων στο Ιράν: «Είδατε στην αρχή του πολέμου περίπου 100 πυραύλους να φθάνουν στο Ισραήλ. Σήμερα, μιλάμε για περίπου 20 (…) Κάθε μέρα οι δυνατότητές τους συρρικνώνονται».

«Ο αριθμός των πυραύλων που εκτοξεύουν μειώνεται ήδη και βρισκόμαστε μόλις έξι ημέρες μετά» την έναρξη των επιχειρήσεων, συμπλήρωσε ο Ντανόν. «Γίνονται όλο και πιο αδύναμοι», είπε και υπογράμμισε πως δεν είναι ακόμη ώρα για διπλωματικές επαφές με το Ιράν.

«Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά… Δεν θα είναι θέμα μηνών, θα είναι εβδομάδων ή ημερών, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να σφυροκοπούμε και να διαλύουμε τις δυνατότητες τους… Ακολούθως, θα χρησιμοποιήσουμε τη διπλωματία για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξανακάνουν τα ίδια», είπε ο ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ.

Όταν οι Ιρανοί κοιτάζουν τον ουρανό, βλέπουν μόνο ισραηλινά και αμερικανικά αεροσκάφη, συνέχισε ο Ντανόν.

«Πρέπει να έχουμε υπομονή… Δώστε μας λίγες ημέρες ακόμη και θα είναι παρά πολύ δύσκολο για τους Ιρανούς να απειλήσουν τα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ», δήλωσε.

