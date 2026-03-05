Ο Τραμπ απέπεμψε την Κρίστι Νόεμ από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι αποπέμπει την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και προτείνει τον γερουσιαστή Μαρκγουέιν Μάλιν για τη θέση της.

Ο Νόεμ ήταν ένα από τα κορυφαία στελέχη που επέβλεπαν τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ με αποτέλεσμα η αποπομπή της να εγείρει ερωτήματα για την κατεύθυνση της κυβέρνησης στο συγκεςκριμένο ζήτημα.

«Με χαρά ανακοινώνω ότι ο ιδιαίτερα σεβαστός γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών από τη μεγάλη πολιτεία της Οκλαχόμα, Μαρκγουέιν Μάλιν, θα αναλάβει τη θέση του υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (DHS), με ισχύ από τις 31 Μαρτίου 2026», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Η Νόεμ θα αναλάβει καθήκοντα «ειδικής απεσταλμένης για το πρόγραμμα “The Shield of the Americas”», όπως ανέφερε ο Τραμπ.

Η Νόεμ, πρώην κυβερνήτης της Νότιας Ντακότα, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο προβεβλημένες υπουργούς της κυβέρνησης Τραμπ, με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρουσίαζαν τους μετανάστες με ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς, προβάλλοντας υποθέσεις φερόμενων εγκληματικών ενεργειών και χρησιμοποιώντας οξύ λόγο.

Η Νόεμ δέχθηκε έντονη κριτική τον Ιανουάριο, όταν χαρακτήρισε γρήγορα δύο Αμερικανούς πολίτες που σκοτώθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης στη Μινεάπολη, ως δράστες της «εγχώριας τρομοκρατίας».

Ωστόσο, βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν μετά τον θάνατό τους αμφισβήτησαν τον ισχυρισμό της Νόεμ και άλλων αξιωματούχων της κυβέρνησης ότι τα δύο θύματα, η Ρενέ Γκουντ και ο Άλεξ Πρέτι, επιτέθηκαν στους πράκτορες μετανάστευσης.

Η δημόσια κατακραυγή για τους θανάτους οδήγησε την κυβέρνηση του Τραμπ να υιοθετήσει μια πιο στοχευμένη προσέγγιση στην επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής στη Μινεσότα, μετά από μήνες επιχειρήσεων σε αμερικανικές πόλεις που προκάλεσαν βίαιες συγκρούσεις με κατοίκους που αντιδρούσαν στην καταστολή.

Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ κινήθηκαν για την παραπομπή της Νόεμ, ενώ τουλάχιστον δύο Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο ζήτησαν να απομακρυνθεί από τη θέση της μετά τα περιστατικά. Κατά τη διάρκεια ακροάσεων στο Κογκρέσο τον Μάρτιο, Δημοκρατικοί αλλά και ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί επέκριναν την προσέγγισή της στην επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής και τη διαχείριση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, εκφράζοντας επίσης ανησυχίες για μια διαφημιστική εκστρατεία ύψους 220 εκατομμυρίων δολαρίων που προέβαλλε έντονα την ίδια.

Η αλλαγή προσώπων στην ηγεσία δημιουργεί ερωτήματα για το αν η κυβέρνηση Τραμπ θα επιδιώξει να εντείνει την πολιτική μαζικών απελάσεων ή αν θα επιστρέψει σε μια πιο στοχευμένη στρατηγική. Υπό την ηγεσία της Νόεμ, πράκτορες μετανάστευσης με μάσκες πραγματοποίησαν επιχειρήσεις στο Λος Άντζελες, το Σικάγο και την Ουάσιγκτον, ερευνώντας γειτονιέ σε αναζήτηση πιθανών παραβατών της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Η δημοτικότητα της μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ μειώθηκε, καθώς πράκτορες συνέλαβαν και Αμερικανούς πολίτες και έκαναν χρήση δακρυγόνων στους δρόμους σε μια προσπάθεια να αυξηθούν οι απελάσεις, οι οποίες πέρυσι υπολείπονταν του στόχου της κυβέρνησης για 1 εκατομμύριο απελάσεις ετησίως.



