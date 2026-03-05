Οι πρώτες 100 ώρες της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ κατά του Ιράν εκτιμάται ότι κόστισαν 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περισσότερα από 890 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, σύμφωνα με ανάλυση του Center for Strategic and International Studies που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Λιγότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια από το συνολικό αυτό ποσό αφορούν επιχειρησιακά κόστη που περιλαμβάνονται ήδη στον προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Τα υπόλοιπα 3,54 δισεκατομμύρια δολάρια του εκτιμώμενου κόστους «πιθανότατα θα απαιτήσουν πρόσθετη χρηματοδότηση του υπουργείου Άμυνας, είτε μέσω συμπληρωματικής χρηματοδότησης είτε μέσω άλλου νομοσχεδίου δημοσιονομικής προσαρμογής», ανέφεραν οι αναλυτές του CSIS.

Εκτός από το κόστος επιχειρήσεων και υποστήριξης, οι βασικές δαπάνες εκτιμάται ότι θα αφορούν την αντικατάσταση πυρομαχικών, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω των ανησυχιών για τα αποθέματα αμερικανικών πυραύλων αναχαίτισης και εκείνων των συμμάχων τους, καθώς και την απώλεια εξοπλισμού, όπως τα τρία μαχητικά F-15 που καταρρίφθηκαν σε περιστατικό φίλιων πυρών στο Κουβέιτ.

Στο μέλλον, όπως σημειώνουν οι συντάκτες της έκθεσης, το κόστος θα μπορούσε να μεταβληθεί ανάλογα με τη «στροφή των αμερικανικών δυνάμεων προς φθηνότερα πυρομαχικά», αλλά και με την «ένταση των επιχειρήσεων και την αποτελεσματικότητα των ιρανικών αντιποίνων».

Παραμένει ασαφές πόσο θα διαρκέσει η σύγκρουση με το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας δεν έχουν δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με τον Χέγκσεθ να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν για όσο το κρίνει απαραίτητο ο πρόεδρος.

«Μπορεί να πει κανείς τέσσερις εβδομάδες, αλλά θα μπορούσε να είναι έξι, θα μπορούσε να είναι οκτώ, θα μπορούσε να είναι τρεις», δήλωσε χθες ο Χέγκσεθ. «Τελικά, εμείς καθορίζουμε τον ρυθμό και την ένταση».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.