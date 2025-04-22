Η Ισπανία θα αυξήσει αυτή τη χρονιά τις αμυντικές της δαπάνες, ώστε να ανέλθουν στο 2% του ΑΕΠ - στόχος του ΝΑΤΟ - πολύ νωρίτερα από την προθεσμία του 2029 που είχε προηγουμένως ορίσει, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Μεταξύ των 32 κρατών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, η Ισπανία έχει τις χαμηλότερες αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ της, μόλις 1,3% το 2024. Ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται υπό πίεση να αυξήσουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες εν μέσω της αβεβαιότητας που γεννά η δεύτερη θητεία της αμερικανικής κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Σάντσεθ τόνισε ότι ο νατοϊκός στόχος του 2% θα επιτευχθεί μέσω πρόσθετων δαπανών 10,47 δισεκατομμυρίων ευρώ, με έμφαση στην αύξηση του μεγέθους του στρατού, των τηλεπικοινωνιών, της κυβερνοασφάλειας και της προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού.

«Αυτό το σχέδιο θα μας βοηθήσει να πετύχουμε (το στόχο) σε χρόνο ρεκόρ», ανέφερε ο Ισπανός πρωθυπουργός, λέγοντας πως «η Ισπανία θα συμβάλει στην υπεράσπιση της Ευρώπης».

Ο ίδιος δήλωσε σίγουρος ότι το σχέδιο θα λάβει τη στήριξη από τους περισσότερους βουλευτές, προσθέτοντας ωστόσο ότι το σχέδιο της κυβέρνησης μειοψηφίας του, υπό την ηγεσία των Σοσιαλιστών, δεν απαιτεί κοινοβουλευτική έγκριση, καθώς ανακατανέμει κυρίως υπάρχοντες πόρους και χρησιμοποιεί εξοικονομήσεις δημοσιονομικών πόρων, χωρίς να επηρεάζει τους φόρους ή το έλλειμμα.

Ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι οι χώρες της Νότιας Ευρώπης έχουν διαφορετικές προκλήσεις από αυτές που αντιμετωπίζουν οι σύμμαχοι της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και πρέπει να επικεντρωθούν στους ελέγχους στα σύνορα, στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και στις κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες, όπως είπε, θα πρέπει να υπολογίζονται ως αμυντικές δαπάνες.

Περίπου το 19% του πρόσθετου σχεδίου δαπανών θα πάει στον εκσυγχρονισμό των αμυντικών δυνατοτήτων της Ισπανίας μέσω της κατασκευής και προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού, είπε ο Σάντσεθ, τονίζοντας ότι η κυβέρνησή του ανταποκρίνεται στην αύξηση των γεωπολιτικών εντάσεων.

«Αν με ρωτούσατε πριν χρόνια για τις επενδυτικές προτεραιότητες της κυβέρνησής μου για ασφάλεια και άμυνα, η απάντησή μου θα ήταν προφανώς διαφορετική από αυτή που μόλις περιέγραψα. Αλλά αυτό δεν οφείλεται στο ότι οι αξίες και οι στόχοι μας άλλαξαν, αλλά επειδή ο κόσμος έχει αλλάξει».

Πηγή: skai.gr

