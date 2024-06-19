Η αστυνομία στη Νέα Καληδονία συνέλαβε σήμερα τον ηγέτη των κινητοποιήσεων Κριστιάν Τεν στα κεντρικά γραφεία του μεγαλύτερου κόμματος που τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας, της Καληδονιακής Ένωσης, ενώ ετοιμαζόταν να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, ανέφερε σε μια ανακοίνωση το κόμμα.

Τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν τη σύλληψη 8 ανθρώπων περιλαμβανομένου του Τεν σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί και οδήγησε στο κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων, καταστημάτων και του δημαρχείου της Νουμεά από τον φόβο περαιτέρω ταραχών.

Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, περιλαμβανομένων δύο αστυνομικών, στις βίαιες διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη Νέα Καληδονία τον περασμένο μήνα, μετά την έγκριση από τη Γαλλία μεταρρύθμισης ώστε να επιτραπεί σε χιλιάδες ακόμη Γάλλους κατοίκους, που έχουν ζήσει στη γαλλική περιφέρεια στον Ειρηνικό για δέκα χρόνια, να ψηφίσουν.

Οι αυτόχθονες Κανάκ φοβούνται πως η ψήφος τους θα εξασθενίσει και θα είναι πιο δύσκολο σε τυχόν μελλοντικό δημοψήφισμα να εγκριθεί το αίτημα για ανεξαρτησία, ενώ το Παρίσι λέει πως το μέτρο χρειάζεται για να βελτιωθεί η δημοκρατία.

Ο Τεν ηγείται ενός βραχίονα της Καληδονιακής Ένωσης που αποκαλείται Πυρήνας Συντονισμού του Πεδίου Δράσης (CCAT), που διοργάνωσε τις διαδηλώσεις με οδοφράγματα σε όλη την πρωτεύουσα Νουμεά που παρεμπόδισαν την κυκλοφορία, τις μετακινήσεις και τον εφοδιασμό τροφίμων.

Ήταν μεταξύ των πολιτικών προσωπικοτήτων που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας και συναντήθηκαν με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στη διάρκεια της επίσκεψης-αστραπής που πραγματοποίησε στη Νέα Καληδονία τον περασμένο μήνα.

Σε μια ανακοίνωση, ο πρόεδρος της Καληδονιακής Ένωσης, Ντανιέλ Γκοά, έκανε έκκληση στους διαδηλωτές του CCAT για ηρεμία και κάλεσε τη νεολαία να μην απαντήσει στην «πρόκληση» όπως τη χαρακτήρισε.

Η γαλλική Ύπατη Αρμοστεία ανέφερε σε μια ανακοίνωση πως το κέντρο της πόλης είναι «ελεύθερο και ασφαλές» -- ΜΜΕ ανέφεραν πως πολλά αυτοκίνητα έφευγαν.

Το γραφείο της εισαγγελίας της Νέας Καληδονίας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλια.

Ο Μακρόν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως ανέστειλε την εκλογική μεταρρύθμιση, ωστόσο οργανώσεις που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας θέλουν αυτή να αποσυρθεί πλήρως προτού ξεκινήσει οποιοσδήποτε διάλογος για το πολιτικό μέλλον του νησιού, λέγοντας πως διαφορετικά δεν μπορούν να πείσουν τους νεαρούς διαδηλωτές να εγκαταλείψουν τα οδοφράγματα.

Το διεθνές αεροδρόμιο της Νέας Καληδονίας ξανάνοιξε αυτή την εβδομάδα, αν και η απαγόρευση κυκλοφορίας εξακολουθεί να ισχύει και οι χιλιάδες επιπρόσθετοι Γάλλοι αστυνομικοί παραμένουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

